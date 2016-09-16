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16 сентября 2016 г.

Опасный для здоровья фальсифицированный алкоголь продавали супруги в Кировском районе

Кировским межрайонным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении супругов из хутора Зайцева Курского района, подозреваемых в реализации фальсифицированной алкогольной продукции. По данным следствия, муж и жена продали из своего продуктового магазина водку с этикетками «С серебром». Согласно заключению эксперта, алкогольная продукция не отвечала требованиям безопасности, поскольку приготовлена из спирта с примесью ацетона. Расследование по этому делу продолжается.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160916/opasnyy_dlya_zdorovya_falsifitsirovannyy_alkogol_prodavali_supru_96596.html
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