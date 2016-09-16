Об истории детской книги в крае можно узнать 17 сентября в Ставрополе
В рамках Дня края и литературно-краеведческого проекта «Живое слово Ставрополья» 17 сентября в сквере у театра драмы пройдет акция детской библиотеки им. А. Екимцева «По страницам трех веков с Екимовкой», посвященная истории детской книги Ставрополья. У книжных выставок, литературно-творческих коллажей, фотогалерей состоится настоящий праздник. Юные ставропольцы окунутся в волшебный мир творчества на площадках «Потешный раек», «Казачья бывалочка», «В прошлое – за будущим», «У фонтана», «Екимовка.ру. Вооk-резиденция». Сделать праздник ярким и интересным помогут известные ставропольские дизайнеры, поэты, писатели.