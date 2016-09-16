Город с видом на перспективу / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

День края – очень хороший праздник. Потому что можно отвлечься от повседневных забот, оглянуться на то, что уже сделано для Ставрополья властью, самими жителями. Оценить это сделанное, подумать о планах. Увидеть в обыденном перспективу. Нам ведь небезразлично, в каком крае мы живем.

И не говорите мне больше о том, что наши муниципалитеты ничего не могут сделать для своих жителей из-за дефицита бюджета, вызванного его бедностью, и прочая, прочая, прочая.

Конечно, сравнивать промышленный Невинномысск с каким-нибудь сельским муниципалитетом будет, мягко скажем, некорректно. Но проблемы у них одни и общие. Та же нехватка бюджетных денег на самое необходимое присутствует. Как же здесь выходят из положения городские власти? Глава Невинномысска Василий Шестак (на снимке) отвечать теоретически на этот вопрос отказался, а пообещал показать наглядно и пригласил в пресс-тур, который администрация города, отметим особо, для невинномысских журналистов проводит с завидной регулярностью.

Так что отправляемся в пресс-тур. По сути, это прогулка по городу, где экскурсоводом выступает глава администрации. Василий Шестак и по рождению, и по работе практически всю жизнь был человеком сельским. Став главой Невинномысска полтора года назад, он по-сельски основательно провел ревизию доставшегося ему хозяйства и начал его приводить в порядок. Так же основательно.

Старый парк

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Невинномысск – город в Предкавказье, на Ставропольской возвышенности. Стоит на берегах реки Кубани при впадении в нее реки Большой Зеленчук. Население – 117,7 тысячи человек, в том числе экономически активное – 80,4 тысячи человек.

Старый городской парк Невинномысска действительно не молод. И, как человек, в силу возраста стал несколько неряшлив и запущен. Но по-прежнему парк остается любимым местом отдыха горожан. Хотя жаловались: и темновато, и страшновато, и грязновато…

Сейчас парк привели в порядок. В основном расчищали аллеи, опиливали деревья, разбивали и высаживали клумбы на субботниках, инициатором которых выступила администрация города. Горожане на это дело посмотрели и … стали помогать. На реконструкцию денег особых не было. Но за счет внебюджетных средств установили фонари, лавочки, урны. За порядком следит управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Невинномысска. И частное охранное предприятие, которое установило здесь пункт охраны общественного порядка. Здание Дома детского творчества, которое было заброшено и заросло бурьяном, подремонтировали.

Короче говоря, хорошо сейчас в городком парке. Ребята из пришкольного лагеря средней школы № 3 на его аллеях и площадках проводили на каникулах львиную долю времени во всех трех восемнадцатидневных сменах.

– Нормально здесь, – говорит пятиклассник Слава Шернев, – и в лагере хорошо, и в парке. Горку вон поставили, катаемся.

Но воспитатель пришкольного лагеря Фатимат Ворукова к главе города обращается с просьбой:

– Вот видите, Василий Павлович, дождь прошел, лужа возле площадки, ребятам неудобно. И еще лавочки бы обновить.

Все замечания взяли на заметку. И, как пообещал Василий Шестак, обязательно устранят. Потому что главный принцип работы администрации Невинномысска – сделать все для удобства горожан. На это же нацеливает власть и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который в городе химиков частый гость. И задачи он ставит конкретные, четкие. Остается только работать над их выполнением.

…В старом городском парке в год 70-летия Великой Победы по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке спонсоров был создан мемориальный комплекс, объединивший разрозненные захоронения защитников города.

– Власти города, – говорит Василий Шестак, – уделяют приоритетное внимание социальному и коммунальному обустройству, привлекая в том числе и спонсорские средства. Взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства с максимально прозрачной отчетностью перед благотворителями об использовании направленных ими средств – путь к доверию и совместному устойчивому развитию городской территории.

Вот и с благоустройством парка без спонсоров не обошлось. Участвовали и «ЕвроХим», и ГРЭС, и ООО «Кедр», и многие другие предприятия и организации. Они же помогли обновить и Аллею почетных граждан города. Хорошо получилось.

Городские дороги

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Невинномысск является стратегическим транспортным узлом Ставропольского края: через город проходит федеральная автотрасса «Кавказ», начинаются дороги в республики Кавказа, железная дорога «Ростов – Армавир – Минеральные Воды», начинается железнодорожная ветка на Черкесск, рядом границы с Краснодарским краем, Ростовской областью и республиками Кавказа. Так что Невинномысск пропускает весь краевой транзит в этих направлениях. Близкое расположение двух аэропортов в Ставрополе (75 километров) и Минеральных Водах (100 километров) благоприятно сказывается на обеспеченности города транспортным сообщением.

С междугородним сообщением и дорогами, понятно, все обстоит неплохо. А вот городские дороги – это беда всех муниципалитетов. Невинномысск не исключение. У главы впечатления такие же. Поэтому в план первоочередных действий администрации был внесен и ремонт городских дорог.

– В нынешнем году, – рассказывает Василий Шестак, – при поддержке краевого дорожного фонда запланированы ремонты автомобильных дорог на части улиц Степной и Апанасенко. Срок до 30 сентября. Общий объем выделенных средств на эти два объекта составляет 10,6 миллиона рублей: 10 миллионов из дорожного фонда края, около 0,6 миллиона рублей – городское софинансирование.

Работы на Степной мы и увидели. Два года назад здесь проводили газопровод, нарушили покрытие. Сейчас оно не только восстанавливается, строится новая дорога, отвечающая всем требованиям времени. В основание засыпают нескольких фракций гравия и каждую из них трамбуют. Так что прослужит долго. Сделано с душой. ООО «Автобан», выигравшее конкурс, известно невинномысским властям не только качеством, но и желанием участвовать в социальных проектах администрации. На всем протяжении новой дороги сделаны и заасфальтированы заездные «карманы» для ветеранов Великой Отечественной войны – адреса подсказали в управлении социальной защиты населения города.

За чей счет «банкет», ведь в проекте дороги такие «карманы» не предусмотрены? Не отвечая прямо на этот вопрос, Меджид Хатков, замдиректора «Автобана», только посмотрел на меня с укоризной: на ветеранах не экономят. У предприятия тоже есть своя социальная ответственность перед невинномысцами. «Автобан» также взял на себя обустройство кюветов, ливневок.

А в прошлом году так же качественно было заасфальтировано 850 метров улицы Калинина. Стоимость – около 11 миллионов рублей совместного краевого и городского финансирования.

Администрация Невинно-мысска и министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта края тоже заключили соглашение на нынешний год о предоставлении городу субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Общий объем финансирования – 21,8 миллиона рублей. В этой сумме деньги и краевого, и местного бюджетов. В соглашение включены ремонты дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям общей площадью 26,4 тысячи квадратных метров. Работы уже ведутся.

Новый Невинград

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В целях преодоления монопрофильности и реализации Стратегии социально-эко-номического развития Невинно-мысска до 2020 и на период до 2025 года администрация города разработала Комплексный инвестиционный план развития Невинномысска.

Микрорайоны в городах получают помимо официальных порой такие причудливые названия, что просто диву даешься. 101-й микрорайон невинномысских многогоэтажных новостроек называют Невинградом. Что скрывать, кварталы в районе «Азота», которым около полувека, выглядят не столь шикарно. А этот как бы прообраз будущего города химиков, который, пусть не в самой близкой перспективе, станет таким же красивым, светлым, удобным. Станичное прошлое Невинномысска – это хорошо и уважаемо. А вот жить хотелось бы с городскими удобствами и даже немного с шиком.

Такой городской шик уже есть в этом микрорайоне. Чисто. Зелено. Не случайно дом, куда переселяют горожан из ветхого жилья, находится именно в этом микрорайоне. Новоселье состоялось в канун 2016 года. В одноподъездную пятиэтажку переселили 47 жителей многоквартирных аварийных домов.

– За время действия программы переселения граждан из аварийного жилья, с 2010 года, – говорит Василий Шестак, – в новые квартиры переселились 280 горожан. Это очень хорошая программа, отличный проект, позволяющий людям из неблаго-

устроенных и порой просто опасных для жизни помещений переселяться в новые квартиры.

И какие! С отделкой, установленной сантехникой, газовым оборудованием, автономным отоплением. Здесь просторная кухня, удобная планировка, застекленные лоджии. Все сделано качественно. Постарался застройщик – «Главстрой». Даже интернетовские линии заложены. Без преувеличения, заходи и живи. И живут люди. И радуются. Несколько квартир оставили в резерве администрации – старое жилье ветшает быстро.

Ледовый дворец

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Первый в СКФО Ледовый дворец в 2013 году был построен по целевой программе «Единой России» в рамках социального партнерства Министерства спорта Российской Федерации, правительства Ставропольского края, администрации Невинномысска и Минерально-химической компании «ЕвроХим».

Даже не верится, что в провинциальном Невинномысске может быть такое здание, как Ледовый дворец. Причем это не просто название, это ледовое двухэтажное чудо и, подчеркну, муниципальная собственность

– Здесь располагается, – рассказывает директор Ледового дворца «Олимпийский» Александр Сивчик, – ледовая площадка размером 56 на 28 метров, есть холл для посетителей с гардеробными и санузлами, гардеробные для спортсменов с душевыми и санузлами, пункт проката инвентаря, помещения для тренировочных занятий спортсменов – хореографический класс, зал индивидуальной силовой подготовки, методический кабинет.

Нельзя не сказать особо о трибуне на 600 мест. На ней отдельный сектор с въездным пандусом для инвалидов. Температурный режим тоже завораживает. В тот день на улице было далеко за +30. В зале на трибунах +10, на поверхности льда + 7, в толще льда всего 3,5 градуса. Температурный режим – это не прихоть. Именно такой нужен для качественного льда. Его, кстати сказать, высоко оценила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Невинномысска Елена Бережная. Она сказала, что все на уровне мировых стандартов, а уж она-то каталась и в Европе, и в США, и в Канаде.

На базе Ледового дворца работает ДЮСШ по зимним видам спорта. Здесь на отделениях фигурного катания и хоккея с шайбой занимаются около 600 юных невинномысцев. 380 из них – из малообеспеченных семей – бесплатно, по муниципальному заданию. Плюс три взрослые команды из «Ночной хоккейной лиги». Для непосвященных: это любители, которых на ночные игры (днем-то некогда) благословил сам Президент России Владимир Путин. Плата для детей и взрослых, на мой взгляд, вполне приемлема -160 и 210 рублей. Не зря же за год здесь бывает около 40 тысяч жителей города – больше трети населения. Да и работает Ледовый дворец чуть ли не круглосуточно – с 8 утра до 12 ночи.

– Наличие в городе крытой ледовой арены, – убежден Василий Шестак, – позволяет круглогодично проводить спортивные состязания по зимним видам спорта различного уровня, а тысячам горожан и гостям Невинномысска приобщаться к здоровому образу жизни.

А во время новогодних каникул Ледовый дворец становится местом, где живет сказка. Именно здесь проходят новогодние представления, на которые детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов муниципалитет приглашает бесплатно. Пока же, в день нашего пресс-тура, здесь играли юные хоккеисты из ставропольской «Виктории» и невинномысской команды «Хаски». Я удивилась столь экзотическому названию. А все оказалось просто: хаски для этих ребятишек – не только название породы собак, но символ доброты и дружбы.

Рядом с Ледовым дворцом – он стал как бы сосредоточием всей спортивной жизни Невинномысска – строится спортивный городок. Он будет оснащен тренажерами всех видов. Пользоваться может любой. Для всех бесплатно. С Ледовым дворцом технологически сязан крытый плавательный бассейн «ЕвроХима». Местные жители называют его вторым. Первый, открытый, находится в другом районе города. Так что целый спортивный комплекс для горожан получился.

Набережная Кубани

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Невинномысск – единственный в Ставропольском крае крупный населенный пункт, использующий водные ресурсы реки Большой Зеленчук, обладающей уникальной, по мировым меркам, мягкостью воды, до ее впадения в реку Кубань. Благодаря тому что Невинномысск стоит на слиянии двух рек и не испытывает дефицита в водных ресурсах, стало возможным создать искусственные водоемы на территории города, разбить парковые и лесопарковые зоны, среди которых есть уникальные. Например, заложенный в середине позапрошлого века парк культуры и отдыха «Шерстяник» является одним из красивейших мест города и особо любим горожанами.

Честно скажу, что глава администрации больше всего хотел показать набережную. Я его стремление не особо разделяла. По жаре последний пункт пресс-тура энтузиазма не вызывал. Но, когда мы приехали на набережную Кубани, восхитилась. Если забыть, что ты в Невинке, Европа чистая. Так все хорошо. А если учесть, как помнят горожане, что здесь было еще год назад... К счастью, я этого не видела.

– Тут камыши стояли, – рассказывает Марина Шихова, начальник информационно-анали-тического отдела администрации Невинномысска, – берег обваливался. Если честно, здесь ни днем, ни ночью появляться не рекомендовалось и не хотелось. Василий Павлович буквально «заболел» идеей сделать нормальную набережную. И сделал. Мы все ее сделали.

Наиболее для горожан значимо стало именно благоустройство набережной. И, может быть, оно было самым сложным для администрации. Вначале была только идея. А денег совсем не было. Более того, берег Кубани числился за минприроды. Делали все параллельно. Оформляли землю в собственность города, вели берегоукрепляющие мероприятия, проводили субботники. Работали депутаты городской Думы, сотрудники администрации, простые горожане. Искали союзников для проекта. Ими стали Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России», ТОСы (территориальное общественное самоуправление, их в городе 10) и компания «ЕвроХим», которая выделила 3,9 миллиона рублей на установку игровых площадок и уличных тренажеров. На набережной действует два спортивно-игровых городка.

Всего же в Невинномысске установили 12 спортивно-игровых площадок, во всех 10 ТОСах города. Городки, кстати, разные – для молодежи и для людей старшего возраста. И уже в шесть утра бодрые невинномысские бабульки и дедульки их осваивают. Для обеспечения порядка на набережной действует стационарный пункт поддержания правопорядка.

Повторюсь, невинномысская набережная – это нечто непривычное для Ставрополья. Ее длина – 1800 метров, другой такой в крае просто нет. Кубань – это для красоты, купаться в ней опасно. Рядом с набережной рукотворное озеро с пляжами и всей инфраструктурой – лежаками, питьевыми фонтанчиками, туалетами, раздевалками… А в планах главы администрации города построить мост на Зеленый остров. Там 64 гектара непаханой заботы. Здесь планируют создать рекреационный парк.

А вообще-то, бросается в глаза, что весь Невинномысск в новостройках. И ЗАГС вот строится. Действует пять храмов – это для развития духовности, чтобы не забывали свои казачьи корни сегодняшние горожане.

– Вы увидели несколько объектов социальной заботы администрации города. Сделано много. Но наши люди заслуживают большего, – подводит итоги пресс-тура Василий Шестак.

Промышленный город

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Благодаря промышленной направленности инженерная инфраструктура города имеет внушительный запас мощности: электро- и теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение. Объем инвестиций за первый квартал увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 1,8 миллиарда рублей. По привлечению инвестиций Невинномысск занимает первое место в крае.

Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий за январь – май составил 32341 рубль. Это выше среднекраевого уровня на 6639 рублей. Больше в крае не зарабатывают ни в одной территории.

И хотя тема пресс-тура социальная, не сказать несколько слов о промышленном Невинномысске просто нельзя.

– Промышленность города помимо местных производителей, – отмечает Василий Шестак, – представлена и крупными российскими и международными холдингами, продукция которых широко известна не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Это Минерально-химическая компания «ЕвроХим», «Арнест». Мы уделяем особое внимание инновационной и инвестиционной составляющим. Ведь, по словам уже ставшего легендарным Стива Джобса, именно инновации отличают лидера от последователя.

В случае с Невинномысском – промышленной столицей региона – первичным звеном в инновациях является экономический потенциал территории и его развитие. При численности населения, составляющей всего 4,4 процента населения края, Невинномысск уверенно лидирует по таким показателям, как выпуск промышленной продукции (около трети от общекраевого объема), практически в таком же объеме он формирует бюджет Ставрополья. Более 15 процентов привлеченных инвестиционных средств края имеют невинномысскую «прописку».

В Невинномысске, как известно, успешно строится первый в СКФО региональный индустриальный парк. Это пилотный проект Ставропольского края. Парк первым в СКФО сертифицирован как действующий, имеет свидетельство на товарный знак (логотип). Общая площадь индустриального парка – более 800 гектаров. Статус резидента на сегодняшний день получили 10 инвесторов. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории регионального индустриального парка, составляет более 15 миллиардов рублей. С начала строительства резидентами парка освоено более 11 миллиардов рублей, создано 696 рабочих мест из 2229 предусмотренных проектами.

Перспективы на завтра

– Василий Павлович, – прошу я, – определите задачи на будущее.

В. Шестак задумался, но не потому, что задач не определил, сто раз уже прикидывали командой, что к чему, чем заняться в первую очередь. Пытался вы-членить из всех задач городского муниципалитета самые важные.

– Путепровод нужно делать, – говорит он. – Для города, раскинувшегося на два берега Кубани, старого, построенного в 1973 году, не хватает. Хочется сделать не просто новый, а современный, чтобы долго служил. Озеленение надо продолжить, с торговлей разобраться, кто, что и по каким ценам продает. Людей надо приучить к порядку. Жалуются нам, в администрацию: то не так и это не эдак делаем. А надо, чтобы не пальцами тыкали, а помогали администрации. Мы ведь в одном городе живем, одно дело делаем.

http://www.stapravda.ru/20160916/nevinnomyssk__gorod_s_vidom_na_perspektivu_96586.html