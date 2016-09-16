Мошенники зарабатывают на неграмотности должников по кредитам

Статистика свидетельствует, что долги перед банком или другой кредитной организацией имеются сегодня почти у каждого третьего жителя нашей страны. И примерно у одного из пяти должников возникают проблемы с возвратом кредитных средств.

На метаниях этих людей в поисках финансовых выхода из сложной ситуации уже построен целый бизнес. И судя по всему – доходный. Ведь чуть ли не каждый фонарный столб сейчас украшают объявления, красиво обещающие избавить от всех долгов и полностью решить кредитные проблемы. То же самое – на сотнях сайтов в интернете. Фразы, которые так привлекают отчаявшихся людей, звучат а-ля «мы помогаем платить по кредиту меньше на законных основаниях». Недовольным, усталым, обиженным людям дается надежда на легкое и выигрышное решение их ситуации.

«Обосновывается это просто: мол, рядовой клиент банка, да еще и должник, никогда не сможет сам, без посторонней помощи юриста, разобраться с банком. А вот юридическая компания – сможет. Но при этом о деталях в таких конторах вообще не хотят говорить. И по сути, такие организации просто наживаются на низкой финансовой грамотности попавших в беду людей,», – рассказывает Константин А., который в свое время для облегчения ставшего непосильным кредитного бремени обращался к «раздолжнителям». Что он получил в реальности? Фиаско в тяжбе с банком.

«В реальности «раздолжнитель» заинтересован лишь в затягивании судебного разбирательства и получении за это время со своего клиента – заемщика по кредиту как можно больше денежных средств, – объясняет руководитель «Юридического агентства «СРВ» Роман Савичев. – В лучшем случае заемщику действительно будут оказаны юридические услуги за денежное вознаграждение, но чаще такие компании лишь ввязывают клиента в длительные безрезультатные судебные разбирательства с банком и еще большие траты на оплату пошлин и своих услуг».

Это же подтверждает, приводя конкретные цифры, заместитель управляющего Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Владимир Шевяков: «Только за восемь месяцев этого года на территории края юридическими компаниями – «раздолжнителями» к банку было предъявлено более 40 исков. Во всех случаях суды вынесли решения об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме».

Банкиры описывают несколько стандартных схем, к которым прибегают «раздолжнители». Так, они берут деньги с клиента за составление «претензии» к банку и за представительство в суде. Но в реальности все закончится лишь написанием некоторого набора стандартных жалоб и заведомо проигрышных судебных исков, а также дальнейшим увеличением суммы долга за счет новых штрафов, пеней, процентов, а также судебных издержек и платежей в пользу.

Другие советы – из разряда сменить все номера телефонов, не отвечать на звонки и не получать почту. Но имейте в виду, такое поведение заемщика, предупреждают юристы, оценивается судом, как попытка избежать ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Напомним, игнорирование судебного процесса не является препятствием для вынесения судебного акта о взыскании с заемщика всей суммы задолженности по кредиту. Еще один дешевый прием «антиколлекторов» – переадресация звонков с номера должника. Какое-то время сотрудники финансовой компании не могут дозвониться до него. Так у заемщика возникает иллюзия спокойствия и защищенности. Но опять же – лишь на время.

По словам В. Шевякова, реакция поверивших пустым обещаниям и в итоге отчаявшихся расквитаться с долгами клиентов порой бывает непредсказуема. Доходит и до криминала. Так, в Ставрополе было совершено нападение на сотрудника банка, пытавшегося провести с заемщиком переговоры по вопросу погашения задолженности, в результате нападавшего осудили.

Понятно, никто не застрахован от непредвиденных расходов, связанных с состоянием здоровья, ремонтом жилья или автомобиля и т.д. Просрочка по кредиту может возникнуть и из-за чрезмерной закредитованности человека. Главный совет, который дают эксперты, очевиден: при долгах по кредитам не нужно прятаться от банка.

Если к моменту наступления срока очередного платежа по кредиту вы понимаете, что не можете его осуществить, пытайтесь мирно договориться. Лучше даже обратиться в банк с письменным заявлением о предоставлении кредитных каникул. Более того, неплохо было бы представить документ, который официально подтвердит невозможность своевременной оплаты долга. Например, больничный лист в связи с получением серьезной травмы или заболевания, и при этом начисленная сумма штрафов может быть списана. Добросовестный банк всегда пойдет на уступки, дав ответственному заемщику возможность реабилитироваться.

Иным способом выхода из ситуации является обращение к банку с просьбой о реструктуризации долга, то есть пересмотре процентной ставки и размера ежемесячного платежа. Это даст возможность не только смягчить проблему, но и показать банку, что долг все-таки будет возвращен. Для пересмотра условий кредита потребуется также написать соответствующее заявление. Кредитная задолженность может быть распределена на большее количество месяцев и, соответственно, с меньшим размером ежемесячного платежа.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/moshenniki_zarabatyvayut_na_negramotnosti_dolzhnikov_po_kreditam_96610.html