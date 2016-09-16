Министр образования Ставропольского края встретился с жителями Лермонтова

В Лермонтова прием граждан провел министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра. Затронули широкий круг вопросов: люди просили помочь в реконструкции кровель образовательных организаций, говорили о модернизации в городах спортивных площадок, переходе на пятидневную учебную неделю для обучающихся основной школы.

После министр посетил школу №1 и региональный многопрофильный колледж. В колледже обучается 971 человек по девяти востребованным направлениям подготовки специалистов среднего звена. В 2010 году на его базе создан и функционирует профильный ресурсный центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по направлениям: автомобильный транспорт, сварочное производство, информатика и вычислительная техника. Ежегодно здесь проходят обучение порядка 600 человек, в том числе студенты, преподаватели профессиональных образовательных организаций. Директором колледжа обратил внимание на состояние актового зала, где требуется капитальный ремонт.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/ministr_obrazovaniya_stavropolskogo_kraya_vstretilsya_s_zhitelya_96607.html