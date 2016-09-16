Министр энергетики и промышленности Виталий Хоценко о перспективах развития производства на Ставрополье

На пути к горизонту / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Чтобы экономика края крепла, необходимы эффективные реперные точки роста. Это главный постулат губернатора, правительства края и профильного министерства энергетики, промышленности и связи СК.

Подробнее о перспективах развития производственных мощностей на Ставрополье рассказывает глава министерства энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко.

– Виталий Павлович, ряд экспертов считает, что реальную отдачу от создания на территории Ставрополья региональных индустриальных парков следует ждать лет через пять, не раньше. Согласны ли вы с этим мнением? Каковы перспективы РИПов на Ставрополье? Эти реперные точки роста начали создаваться около 7 лет назад. Пришло время говорить о первых результатах.

– О первых результатах уже можно говорить. Но с учетом запланированного, уверен, до горизонта пока далеко. Самые продвинутые и быстро растущие РИПы сегодня – в Невинномысске и Буденновске. Как раз на этих территориях уже есть реальные результаты. Я о них скажу ниже. Всего в крае

12 региональных парков различной направленности. И у каждого есть будущее. Надо особо отметить, что очень важно качественно выполнить подготовку территории для вхождения предприятий-резидентов. Первым делом решить «земельные» вопросы, сформировать проектно-сметную документацию, на ее основе создать инженерные коммуникации. Кроме того, на законодательном уровне резиденты имеют массу преференций. Начнем с того, что земля им достается практически даром. Плюс обнуленный налог на имущество и ниже на 4,5 процента налог на прибыль сроком на пять лет. Чтобы найти средства и создать комфортные условия для будущих резидентов, уходит, как правило, не менее чем 3 – 4 года. Следующий этап – строительство предприятия. После пуска только на третий-четвертый год производство выходит на тот уровень, когда появляется первая прибыль. Это непростая работа. Но, как говорится, приложенные усилия того стоят.

В сентябре у нас буквально бум по пуску новых производств в парке «Невинномысск». Это к слову о первых результатах деятельности правительства края по созданию на Ставрополье сети РИПов. Буквально на днях с участием губернатора состоялся пуск электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» – второй очереди предприятия. Открытием нового цеха на «Ставстали» завершена реализация инвестпроекта стоимостью более 10 млрд рублей. Здесь выпускаются строительная арматура и стальные полуфабрикаты для нужд металлургической и других отраслей промышленности. По достижении плановой мощности будет выплавляться до полумиллиона тонн стали в год.

Введен в эксплуатацию новый производственный комплекс «Седрус» по изготовлению сухих строительных смесей. Это завод компании, уже имеющей несколько производств в южной и центральной частях страны. Кстати, по производству этого строительного продукта мы давно обошли соседей. Было время миграции предпринимательского сообщества в Краснодарский край. Сегодня ситуация выправляется. Думаю, это свидетельство продуманного отношения руководства края к проблемам бизнеса.

Еще один участник кластера строительной индустрии – компания «Хенкель», которая, просчитав логистические показатели, выбрала для основания своего производства Кочубеевский район. Есть и в Ставрополе завод по производству сухих строительных смесей категории «экономкласс». При этом все три предприятия, по сути, не являются друг другу конкурентами, потому что занимают разные ценовые ниши.

Кстати, и «Лиссант-Юг», еще один резидент Невинномысского парка и лидер в своем направлении, зашел к нам с Кубани, из Армавира. Сэндвич-панели, которые производятся на этом предприятии, – лучший материал для строительства складских, больших торговых павильонов, промышленных сооружений. Если говорить проще, сэндвич-панели – это металлопрофиль с утеплителем внутри. Материал легкий, сохраняющий необходимую температуру в помещении. Важнейшее преимущество: здания из этого материала возводятся в короткие сроки. В этом году предприятие запустило цех вентиляционного оборудования с 70 новыми рабочими местами. А в декабре еще одно «новоселье» – «Лиссант-Юг» запускает завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов мощностью 2 млн секций в год. Пока что эта продукция выпускается в Китае под брендом российской компании. Однако предприниматель просчитал, что, учитывая значительное сокращение логистического «плеча», предприятие на Ставрополье будет рентабельнее. Да и рынок сбыта в России объемный – страна-то холодная. Ценовая категория радиаторной продукции достаточно высока, так что потребители найдутся не только по месту расположения предприятия, но и в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге.

Еще в 2013 году в Невинномысском РИПе работало только одно предприятие. Сегодня на площадке с особыми экономическими условиями запущено уже шесть различных производств с более чем 1200 высокопроизводительными рабочими местами. До конца года появится еще два.

– Пока что мы все больше говорим о бонусах и преференциях для предприятий-резидентов. А когда же налоговую отдачу наш краевой бюджет начнет получать?

– По итогам прошлого года мы получили налоговых отчислений от резидентов в бюджеты различных уровней в сумме свыше 150 млн рублей. Правда, это консолидированный результат двух парков – в Невинномысске и Буденновске. Согласен, сегодня это пока не такие большие деньги. Потому что мы продолжаем предоставлять резидентам положенные им по закону преференции. И предприятия не вышли на заявленные мощности. Но представьте себе, если бы у нас не было краевого закона о региональных индустриальных парках, инвестиции ушли бы в другие регионы. Постоянно совершенствуя действующее законодательство, мы создаем новые стимулы для того, чтобы к нам заходили новые инвесторы и строили предприятия именно в нашем регионе. Пройдет еще лет пять, и отдача от РИПов будет куда более весома. Тем более что подтянутся и остальные, где еще не обстоят дела так, как в названных мною парках-лидерах. В Буденновске инвестирует в развитие регионального парка такая мощная компания, как «Лукойл». На базе «Ставролена» уже построена электростанция, которая способна обеспечить энергией мощные производства полиэтилена и полипропилена.

Подтянутся и мощности по переработке полимеров, производимых на «Ставролене», в частности, в полиэтиленовые и полипропиленовые пакеты, пленку. Спрос на эти изделия велик. Судите сами, без импортной продукции пока что не обходимся. В Буденновске со временем будет создан мощный кластер, который решит проблемы импортозамещения в этом секторе экономики. Сегодня такие мешки производятся на одном из предприятий в Минводах. В ближайших планах на базе РИПа из полимеров изготавливать мебель, садовый инвентарь, посуду, трубы газовые и водопроводные и другие виды изделий.

– А «малышам» найдется место в так называемой бонусной для бизнеса зоне?

– Постепенно сформируется шлейф малых предприятий, оказывающих услуги на условиях аутсорсинга, – транспортные, общепита, по обслуживанию инфраструктуры и пр. Синергетический эффект будет состоять не только в том, что РИПы будут сдавать на особых условиях площади для предприятий-резидентов, но и в преимуществах близкого соседства с основным производством малых предприятий, или, как вы назвали их, «малышей». Не надо сбрасывать со счетов возможность совместного долгосрочного планирования, защищенность предприятий-спутников от несвоевременной поставки сырья и т. д. Ставрополье – единственный регион на юге страны, который так далеко продвинулся в создании РИПов: руководство края ставят в пример другим регионам. Это приятно. Однако расслабляться некогда. Надо двигаться дальше. Важно придать динамику развития не только двум «отличникам», но и всем остальным региональным индустриальным паркам.

– Кстати, по инициативе губернатора и правительства Ставропольского края внесены изменения в действующее законодательство о РИПах в части возможности создания на нашей территории в том числе и частных парков. Виталий Павлович, какова ваша оценка перспективности этого направления?

– Не только внесена необходимая корректировка. В Ставрополе приступили к созданию первого частного индустриального парка на территории бывшего АО «КамАЗ-Автоприцеп». Проведена первая планерка, совместная правительства края и руководства холдинга, в состав которого входит наш ставропольский завод. Владелец уже отремонтировал 22 тысячи квадратных метров производственных площадей из 120 тысяч имеющихся, куда зайдут предприятия-резиденты. А это значит, что имеющимся на заводе производственным мощностям найдено эффективное применение. РИП останется в структуре холдинга – это совместное решение губернатора края и руководства КамАЗа. Аналогичный парк у объединения уже работает, и работает эффективно, в Набережных Челнах, по местонахождению центрального офиса. Принято решение, что арендная плата в РИП «Мастер» будет составлять 100 рублей за квадратный метр. Сегодня средняя цена аренды по городу подобных помещений – 200 – 220 рублей за кв. м. Восемь резидентов уже готовы приступить к работе. Территория не будет отдана под жилищную застройку или некий торговый центр.

В Ставрополе это «первая ласточка», второй аналогичный парк планируется в Минводах.

– Каковы перспективы сотрудничества правительства края с так называемой «большой четверкой» сотовых операторов?

– По инициативе губернатора заключено соглашение правительством края с компаниями «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Теле-2». Последний из названных пока не так известен на Ставрополье, но планы инвестиционной активности имеет обширные. И это очень важно для Ставрополья, потому что дает возможность до минимума сократить «безинтернетное» пространство на нашей территории и положительно повлияет на ценовую политику из-за конкуренции. Долгосрочные инвестиции до 2018 года включительно пойдут на строительство новых башенных станций разных форматов. Надо сказать, что мы, по оценке операторов связи, и сегодня один из самых продвинутых регионов по охвату территории сотовой связью и Интернетом. «Голос» есть практически везде, даже в самых малых населенных пунктах. С Интернетом тоже неплохо: задействовано сетью 3G 92 процента территории края.

Сегодня остаться без связи и Интернета равносильно отключению электричества. Причем среди пользователей ведь не только молодые люди. Интернету все возрасты покорны. Поэтому губернатор и правительство планируют работу по доступности Интернета во всех населенных пунктах края активно продолжать. Поэтому вторая программа по связи касается прокладки оптоволоконных линий к малым населенным пунктам: соответствующее соглашение подписано с «Ростелекомом» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

– Что касается прокладки оптоволокна, то партнеры просто не нарадуются на принятое правительством края решение об упрощении процедуры прохождения административных регламентов. В чем новизна?

– Раньше на все бюрократические процедуры требовалось не меньше 8 месяцев. Сегодня прокладчикам оптоволокна не обязательно получать разрешения на строительство. Достаточно договориться с владельцем об аренде или покупке земли, по которой пройдет очередная «нить» сети, с держателями параллельно проходящих коммуникаций – электриками, связистами, водниками, газовиками. Кстати, это социальный проект. Окупаемость в нем просчитать очень сложно из-за малого количества населения в этих населенных пунктах. Часть оптоволокна прокладывается под землей, частично вешается на электроопоры. Энергетики просили 150-200 рублей за использование одной опоры. Губернатор собрал руководителей этих предприятий и убедил, что это не тот случай, когда надо завышать цену. Договорились о единой цене – 10 рублей.

– Из вашего министерства поступило еще одно предложение по внесению изменений в краевой закон о промышленной политике. Правительство края вообще очень активно проявляет себя в части улучшения действующего законодательства в сфере экономики.

– Появился ФЗ «О промполитике», в котором был обозначен новый механизм под названием «специальный инвестиционный контракт», согласно которому промышленный бизнес, вкладывающий в создание нового производства не менее 750 млн рублей, получает дополнительные преференции. Если предприятие рождается в чистом поле, так сказать, с нуля, ему предоставляются так называемые налоговые каникулы на пять лет и более. Чтобы было время набраться сил. А именно – обнуление региональной и федеральной части налога на прибыль. От бизнеса уже поступили предложения. Называть пока никого не буду. В настоящее время готовим нормативную базу под реализацию этой законодательной новации. По нашей оценке, инвестиционный контракт – отличное начинание, которое стимулирует открытие новых производств. А это дополнительные налоги, дополнительные рабочие места, благополучие в социальной сфере.

– Виталий Павлович, не могу не спросить о реальных инвестиционных проектах, которые недавно реализованы или завершение их планируется в ближайшее время.

– В начале года запущена газоперерабатывающая установка на Ставрополье для переработки газа с месторождений нефти на Северном Каспии. Стоимость – более 7 миллиардов рублей. Запущена новая линия по производству полимерной установки на заводе «Ставропласт» (Минводы). «Монокристалл» готовится скоро порадовать нас выпуском синтетического сапфира весом 300 килограммов. «Арнест» запустил новую линию по выпуску аэрозольной продукции. Близится и расширение производства рондолей на предприятии-спутнике «Алимар», который изготавливает алюминиевые рондоли, из которых «выдуваются» баллончики для расфасовки аэрозольной продукции. В Ипатовском районе планируется запуск крупного кирпичного завода. На зеленокумском предприятии «ВЭЛАН» запущен новый цех по выпуску взрывозащищенной низковольтной аппаратуры для шахт и газовых промыслов. НПК «ЭСКОМ», флагман в стране по выпуску инфузионных растворов, приступил к решению вопроса по реструктуризации задолженности, которая возникла из-за остановки предприятия из-за нехватки тары для выпускаемой продукции. Губернатор лично занимался вопросами запуска Новоалександровского стеклотарного завода и Красногвардейского стекольного завода, выпускающих необходимые для «ЭСКОМа» флаконы. Слава Богу, работают и «ЭСКОМ», и стекольные заводы. Трудности, уверен, временные. Экономические сложности в стране и западные санкции вопиют о необходимости развития импортозамещающих производств. Губернатор края Владимир Владимиров это отлично понимает и придает динамику этим процессам.

http://www.stapravda.ru/20160916/ministr_energetiki_i_promyshlennosti_vitaliy_khotsenko_o_perspek_96587.html