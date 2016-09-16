Фотография к статье Лучший почтальон Ставропольского края живет в Невинномысске
Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года»
Тринадцать почтальонов приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Итоги были подведены в Ставрополе. Первое место заняла Марина Фатеева – сотрудник почтового отделения №8 Невинномысска. Женщина будет представлять филиал в макрорегиональном этапе конкурса, который состоится в конце октября в Назрани. Второй стала Елена Климанова из почтового отделения Новопавловского почтамта, третьей – Ирина Манекина, представляющая Ипатовский почтамт.