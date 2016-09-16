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16 сентября 2016 г.

Лучший почтальон Ставропольского края живет в Невинномысске

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года»

Тринадцать почтальонов приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Итоги были подведены в Ставрополе. Первое место заняла Марина Фатеева – сотрудник почтового отделения №8 Невинномысска. Женщина будет представлять филиал в макрорегиональном этапе конкурса, который состоится в конце октября в Назрани. Второй стала Елена Климанова из почтового отделения Новопавловского почтамта, третьей – Ирина Манекина, представляющая Ипатовский почтамт.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160916/luchshiy_pochtalon_stavropolskogo_kraya_zhivet_v_nevinnomysske_96613.html
Фотография к статье Лучший почтальон Ставропольского края живет в Невинномысске
Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года»
Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года»
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