Лучший почтальон Ставропольского края живет в Невинномысске

Тринадцать почтальонов приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Итоги были подведены в Ставрополе. Первое место заняла Марина Фатеева – сотрудник почтового отделения №8 Невинномысска. Женщина будет представлять филиал в макрорегиональном этапе конкурса, который состоится в конце октября в Назрани. Второй стала Елена Климанова из почтового отделения Новопавловского почтамта, третьей – Ирина Манекина, представляющая Ипатовский почтамт.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/luchshiy_pochtalon_stavropolskogo_kraya_zhivet_v_nevinnomysske_96613.html