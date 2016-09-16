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16 сентября 2016 г.

Краевой День урожая пройдет в Михайловске 24 сентября

В Шпаковском районе прошло региональное совещание по подготовке и проведению в Михайловске 24 сентября краевого праздника День урожая — 2016. Провел его первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Организаторы праздника – министерство сельского хозяйства СК и ГУП СК «Выставочно-маркетинговый центр». В его рамках состоится торжественное подведение итогов уборки зерновых культур, чествование передовиков, демонстрация достижений агропредприятий. Украшением встречи станет и традиционная краевая выставка сельскохозяйственных животных и птицы.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160916/kraevoy_den_urozhaya_proydet_v_mikhaylovske_24_sentyabrya_96591.html
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