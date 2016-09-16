Группа сотрудников банков обманула жителей Ставрополья на 45 миллионов рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств мошенническим способом группой лиц из числа сотрудников банков. Преступления совершались на территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники убеждали разных людей оформить на себя банковские кредиты, а долговые обязательства обещали выплачивать самостоятельно. Однако деньги присваивали, а процентные ставки не платили. Всего мошенникам удалось получить в период с 2009 по 2013 год около 45 миллионов рублей. Трое участников преступной группы уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, в отношении шестерых судебное разбирательство продолжается, трое объявлены в розыск.