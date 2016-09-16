Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
16 сентября 2016 г.
Дело о 45 миллионах / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Группа сотрудников банков обманула жителей Ставрополья на 45 миллионов рублей

Суд

Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств мошенническим способом группой лиц из числа сотрудников банков. Преступления совершались на территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники убеждали разных людей оформить на себя банковские кредиты, а долговые обязательства обещали выплачивать самостоятельно. Однако деньги присваивали, а процентные ставки не платили. Всего мошенникам удалось получить в период с 2009 по 2013 год около 45 миллионов рублей. Трое участников преступной группы уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, в отношении шестерых судебное разбирательство продолжается, трое объявлены в розыск.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160916/gruppa_sotrudnikov_bankov_obmanula_zhiteley_stavropolya_na_45_mi_96585.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Право и закон
Группа сотрудников банков обманула жителей Ставрополья на 45 миллионов рублей
Строительные СРО начнут работать на новых принципах
Начальник Минераловодской таможни Алексей Бреусов: Контроль на границе обеспечим
В Ставропольском крае стартовал конкурс «Народный участковый»
Группу телефонных мошенников, обманывавших ставропольцев, судят в Самарской области
Ставропольский край
17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края
Министр энергетики и промышленности Виталий Хоценко о перспективах развития производства на Ставрополье
В Ставропольском крае снижается смертность при ДТП
На Ставрополье открылся IV фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт»
Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!