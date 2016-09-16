Группа сотрудников банков обманула жителей Ставрополья на 45 миллионов рублей

Дело о 45 миллионах / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств мошенническим способом группой лиц из числа сотрудников банков. Преступления совершались на территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники убеждали разных людей оформить на себя банковские кредиты, а долговые обязательства обещали выплачивать самостоятельно. Однако деньги присваивали, а процентные ставки не платили. Всего мошенникам удалось получить в период с 2009 по 2013 год около 45 миллионов рублей. Трое участников преступной группы уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, в отношении шестерых судебное разбирательство продолжается, трое объявлены в розыск.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160916/gruppa_sotrudnikov_bankov_obmanula_zhiteley_stavropolya_na_45_mi_96585.html