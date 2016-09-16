Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты

Планшет для Димы / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Нынешний учебный год начался для восьмиклассника школы № 1 села Новоселицкого Дмитрия Руденко с большого события: на школьной линейке председатель районного совета женщин Татьяна Головина в торжественной обстановке вручила ему новенький планшет.

Дело в том, что краевой совет женщин принял участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций и выиграл его с проектом «Маленький мир больших возможностей». В рамках этого проекта и были приобретены планшеты для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Уже третья семья в Новоселицком районе получила такой замечательный подарок для своего ребенка.

Дима живет вдвоем с мамой, его вдохновителем во всех начинаниях. Он активный участник сельских, районных и краевого фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, постоянно занят в концертных постановках и выставках творческих работ. Дмитрий обучается дистанционно, поэтому именно такой подарок особенно ценен для семьи.

Дима – добрый и общительный мальчик, а потому в гостях у него часто бывают одноклассники.

http://www.stapravda.ru/20160916/detyam_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_v_novoselitskom_rayone_d_96574.html