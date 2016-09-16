Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
16 сентября 2016 г.
Планшет для Димы / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты

Нынешний учебный год начался для восьмиклассника школы № 1 села Новоселицкого Дмитрия Руденко с большого события: на школьной линейке председатель районного совета женщин Татьяна Головина в торжественной обстановке вручила ему новенький планшет.

Дело в том, что краевой совет женщин принял участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций и выиграл его с проектом «Маленький мир больших возможностей». В рамках этого проекта и были приобретены планшеты для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Уже третья семья в Новоселицком районе получила такой замечательный подарок для своего ребенка.

Дима живет вдвоем с мамой, его вдохновителем во всех начинаниях. Он активный участник сельских, районных и краевого фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, постоянно занят в концертных постановках и выставках творческих работ. Дмитрий обучается дистанционно, поэтому именно такой подарок особенно ценен для семьи.

Дима – добрый и общительный мальчик, а потому в гостях у него часто бывают одноклассники.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160916/detyam_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_v_novoselitskom_rayone_d_96574.html
Фотография к статье Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты
На школьной линейке председатель районного совета женщин Татьяна Головина в торжественной обстановке вручила Дмитрию Руденко новенький планшет
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Общество
17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края
Невинномысск – город с видом на перспективу
Ставрополь готов поддержать программу по благоустройству придворовых территорий
В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках
Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты
Новоселицкий район
В Новоселицком районе мужчина из ревности поджог крышу дома бывшей сожительницы
В Новоселицком районе открыты мемориальные доски Героям Советского Союза
В Новоселицком районе местный житель пытался дать взятку полицейскому... елкой
Автоледи соревновались в знаниях ПДД и навыках вождения в Новоселицком районе
Громкое дело по взрывам здания МВД в Новоселицком районе вышло на финишную прямую

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!