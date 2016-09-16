Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты
Нынешний учебный год начался для восьмиклассника школы № 1 села Новоселицкого Дмитрия Руденко с большого события: на школьной линейке председатель районного совета женщин Татьяна Головина в торжественной обстановке вручила ему новенький планшет.
Дело в том, что краевой совет женщин принял участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций и выиграл его с проектом «Маленький мир больших возможностей». В рамках этого проекта и были приобретены планшеты для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Уже третья семья в Новоселицком районе получила такой замечательный подарок для своего ребенка.
Дима живет вдвоем с мамой, его вдохновителем во всех начинаниях. Он активный участник сельских, районных и краевого фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, постоянно занят в концертных постановках и выставках творческих работ. Дмитрий обучается дистанционно, поэтому именно такой подарок особенно ценен для семьи.
Дима – добрый и общительный мальчик, а потому в гостях у него часто бывают одноклассники.