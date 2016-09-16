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16 сентября 2016 г.

Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя

Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя

Молодежь краевого центра присоединилась к межрегиональной акции  «Кавказский донор», которая стартовала 15 сентября, а завершится уже сегодня. Открытие торжественного мероприятия проходило в Ставропольского государственного медицинского университета, а после доноры проследовали на краевую станцию переливания крови. Планируется, что в течение двух дней в акции примут участие более 190 студентов.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160916/aktsiya_kavkazskiy_donor_obedinila_molodezh_stavropolya_96608.html
Фотография к статье Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя
Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя
Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя
Фото СтГМУ
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