Аграрии Ставрополья увеличили закупки техники по лизингу

Об этом на встрече в офисе АО «Росагролизинг» рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. За время сотрудничества с регионом компания поставила в хозяйства региона техники, оборудования и племенного скота на общую сумму свыше 12,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза. В начале беседы глава аграрного ведомства Ставрополья рассказал об успехах, которых уже достиг регион в уборочную кампанию-2016.

«Благоприятные погодные условия, хорошие дожди помогли нам в этом году собрать небывалый урожай – 9,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность овощей выросла со 114 (в прошлом году) до 150 центнеров с гектара в 2016 году при том, что убрали на сегодняшний день пока только 60% пашни. В настоящее время в крае идет уборка кукурузы на зерно, сахарной свеклы, подсолнечника», – поделился министр.

В продолжение темы эффективного ведения сельского хозяйства в крае Владимир Ситников отметил, что благодаря поставкам в регион современной техники на условиях федерального лизинга, нагрузка на один комбайн значительно снизилась, что соответственно, в будущем позволит снизить и преждевременный износ техники. «Больше четверти поставок техники в наш регион осуществляет государственная лизинговая компания. В этом году, например, хозяйства Ставрополья приобрели порядка 300 комбайнов, 80 из которых край получил по программам Росагролизинга», – продолжил Владимир Ситников. По его мнению, темпы поставок техники в регион через Росагролизинг снижать нельзя. «В будущем году аграрии Ставрополья планируют приобрести по федеральному лизингу посевную и уборочную технику, навесное и прицепное оборудование на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей», – заявил глава аграрного ведомства края. В завершение встречи министр сельского хозяйства Ставропольского края обратился к руководителю Росагролизинга с предложением выработать совместный алгоритм действий по погашению просроченной задолженности, образовавшейся у сельхозпроизводителей региона, как по Программе Обновления парка сельхозтехники, так и по федеральной программе лизинга. «Мы настроены на активную работу с Росагролизингом и уверены, что это самый действенный инструмент поддержки сельхозпроизводителей Ставрополья», – отметил глава агроведомства. подытожилВладимир Ситников.

http://www.stapravda.ru/20160916/agrarii_stavropolya_uvelichili_zakupki_tekhniki_po_lizingu_96599.html