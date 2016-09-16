18 сентября профессиональный праздник отметят лесоводы России

18 сентября в России в 50-й раз будет отмечаться День работников леса. С профессиональным праздником всех работников лесной отрасли поздравил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов. Он отметил, что несмотря на то, что наш край относится к крайне малолесным районам страны (на сегодняшний день лесистость Ставрополья составляет 1,6%), труд работников леса всегда был в почете.

– Лес является бесценным природным достоянием, залогом экологической безопасности и основой экономической стабильности страны. Наша стратегическая задача – не только сохранить это бесценное сокровище, но и рационально использовать его, способствовать восстановлению и преумножению, – отметил министр.

Сегодня на Ставрополье с этой задачей успешно справляются около 600 человек – сотрудники 12 лесничеств и десяти лесхозов. Ежегодно лесоводами края создается около 300 гектаров лесных культур в лесном фонде. Всего на землях лесного фонда 40,5 тысячи гектаров, или 45% лесов, созданы руками специалистов лесного хозяйства. С 1948 года по настоящее время лесоводами края создано более 200 тысяч гектаров защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения (полезащитные лесные полосы, противоэрозионные, пастбищезащитные лесные насаждения).

http://www.stapravda.ru/20160916/18_sentyabrya_professionalnyy_prazdnik_otmetyat_lesovody_rossii_96598.html