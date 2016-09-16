17 сентября в День края в Ставрополе ограничат движение

В День города и День края с 8.00 до 9.00 и с 14.00 до 18.00 часов движение автомобилей будет ограничено на следующих улицах: пр. К. Маркса (от ул. Голенева до пр. Октябрьской Революции); Советской, Булкина, Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского), М. Морозова (от ул. Пушкина до ул. Маршала Жукова). Дзержинского (от ул. Пушкина до ул. К. Хетагурова), пр. Октябрьской Революции (от ул. Мира до ул. Советской), Маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. Дзержинского), Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской), Кавалерийской (от ул. Дачной до ул. Дзержинского).

На этих же улицах движение будет перекрыто полностью с 09.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.30. Объезд данных участков можно будет совершить по улицам Мира, Ленина, Дзержинского, Пушкина, Ломоносова, Голенева, Маяковского, Войтика, Комсомольской, Советской, Булкина, проспекту К. Маркса.

В это время автобусы № 4, 5, 7, 46 будут двигаться от улицы Лермонтова по улицам Артема, Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим маршрутам. Автобусы № 48 - от улицы Доваторцев по улице Ленина до улицы Маяковского и далее по своему маршруту. Автобусы № 3м, 7м, 8, 29м, 30м, 46м, 55м будут двигаться от улицы Мира по улицам Артема, Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим маршрутам. Автобусы № 31м - от улицы Пушкина по улицам Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своему маршруту. Автобусы № 39м – от улицы Ломоносова по улицам Пушкина, Ленина и далее по своему маршруту. Автобусы № 21м – от улицы Пушкина по улицам Ленина, Маяковского и далее по своему маршруту. Автобусы № 32м, 32а, 48 – от улицы Ломоносова по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим маршрутам.

Также движение будет ограничено для автотранспорта (кроме пассажирского) с 08.00 до 18.00 по улицам: Шпаковской (от ул. Доваторцев до пр. Ворошилова), 50 лет ВЛКСМ (от ул. Тухачевского до ул. Шпаковской). А с 18.00 до 22.30 движение будет перекрыто.Объезд можно будет осуществить по улицам Доваторцев, Тухачевского, Пирогова, проспекту Ворошилова.

Автобусы № 2м, 12, 13, 13м, 14, 14м, 30м, 32м, 38, 43м, 44м, 45м, 46, 46м, 47м, 120м будут двигаться от перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской по улицам Доваторцев, Тухачевского и далее по своим маршрутам. Троллейбусы № 2, 4, 8 будут двигаться от пересечения улиц Доваторцев и Шпаковской по улицам Доваторцев, Тухачевского и далее по своим маршрутам.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/17_sentyabrya_v_den_kraya_v_stavropole_ogranichat_dvizhenie_96612.html