В одном объединились два праздника / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Правительство края поздравляет земляков с Днем края и города Ставрополя:

«Этот праздник объединяет все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край, – кто здесь живет, учится, трудится, создает семьи и растит детей.

Мы гордимся славным прошлым нашего региона. Здесь начиналось российское курортное дело и зарождалась отечественная промышленная гидроэлектро-энергетика. Ставрополье подарило стране знаменитый ипатовский метод в сельском хозяйстве и движение ученических производственных бригад.

Наш край является родиной множества героев Отечества, знаменитых тружеников, ученых, деятелей искусства, спортсменов, с именами которых связаны громкие победы и успехи России.

Сегодня любимый край – это щедрые урожаи, целебная вода, развитая экономика и миллионы патриотов – талантливых и трудолюбивых людей, которые своими руками создают благополучное настоящее и будущее родной земли.

От души желаем счастья, здоровья, радости и благополучия каждому дому, каждой ставропольской семье! Мира, согласия и процветания всему Ставрополью!».

*****

К своим землякам обращаются также депутаты Думы СК:

«Все мы по праву гордимся землей, на которой родились и выросли. Ставрополье – дружная семья народов, энергетическое сердце и транспортный узел Кавказа, житница и здравница России.

Вместе со всей страной сейчас мы переживаем непростые времена. Но нет сомнения, что все трудности будут успешно преодолены. Ведь мы живем в богатейшем крае. В крае трудолюбивых, талантливых людей, влюбленных в свою малую родину.

Свой день рождения отмечает и столица края – город Ставрополь. Он всегда занимал в истории России особое место, ведь возник как форпост, послуживший укреплению и расширению границ государства. Сегодня Ставрополь является мощным экономическим, культурным, промышленным и образовательным центром региона. Благодаря горожанам, их любви и заботе краевой центр на глазах преображается и благоустраивается.

Считаем, что главная задача законодательной власти сегодня в том, чтобы те, кто отдает силы и талант родному краю и городу, жили лучше. Чтобы каждый ставрополец чувствовал себя спокойнее, обеспеченнее, безопаснее, был уверен в своем будущем и будущем своих детей. Именно к этому мы стремимся в своей каждодневной работе.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях. Мира и процветания нашему родному Ставрополью!».

*****

К поздравлениям с двойным праздником присоединяется также председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.

* * *

Смотрите Программа праздничных мероприятий Дня города и края в Ставрополе – 2016.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160916/17_sentyabrya__den_stavropolya_i_stavropolskogo_kraya_96590.html