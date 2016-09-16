Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
16 сентября 2016 г.
В одном объединились два праздника / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края

День Ставропольского края – 2016

Правительство края поздравляет земляков с Днем края и города Ставрополя:

«Этот праздник объединяет все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край, – кто здесь живет, учится, трудится, создает семьи и растит детей.

Мы гордимся славным прошлым нашего региона. Здесь начиналось российское курортное дело и зарождалась отечественная промышленная гидроэлектро-энергетика. Ставрополье подарило стране знаменитый ипатовский метод в сельском хозяйстве и движение ученических производственных бригад.

Наш край является родиной множества героев Отечества, знаменитых тружеников, ученых, деятелей искусства, спортсменов, с именами которых связаны громкие победы и успехи России.

Сегодня любимый край – это щедрые урожаи, целебная вода, развитая экономика и миллионы патриотов – талантливых и трудолюбивых людей, которые своими руками создают благополучное настоящее и будущее родной земли.

От души желаем счастья, здоровья, радости и благополучия каждому дому, каждой ставропольской семье! Мира, согласия и процветания всему Ставрополью!».

*****

К своим землякам обращаются также депутаты Думы СК:

«Все мы по праву гордимся землей, на которой родились и выросли. Ставрополье – дружная семья народов, энергетическое сердце и транспортный узел Кавказа, житница и здравница России.

Вместе со всей страной сейчас мы переживаем непростые времена. Но нет сомнения, что все трудности будут успешно преодолены. Ведь мы живем в богатейшем крае. В крае трудолюбивых, талантливых людей, влюбленных в свою малую родину.

Свой день рождения отмечает и столица края – город Ставрополь. Он всегда занимал в истории России особое место, ведь возник как форпост, послуживший укреплению и расширению границ государства. Сегодня Ставрополь является мощным экономическим, культурным, промышленным и образовательным центром региона. Благодаря горожанам, их любви и заботе краевой центр на глазах преображается и благоустраивается.

Считаем, что главная задача законодательной власти сегодня в том, чтобы те, кто отдает силы и талант родному краю и городу, жили лучше. Чтобы каждый ставрополец чувствовал себя спокойнее, обеспеченнее, безопаснее, был уверен в своем будущем и будущем своих детей. Именно к этому мы стремимся в своей каждодневной работе.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях. Мира и процветания нашему родному Ставрополью!».

*****

К поздравлениям с двойным праздником присоединяется также председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.

* * *

Смотрите Программа праздничных мероприятий Дня города и края в Ставрополе – 2016.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160916/17_sentyabrya__den_stavropolya_i_stavropolskogo_kraya_96590.html
Фотография к статье 17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края
День Ставропольского края – 2016
День Ставропольского края – 2016
Закрыть
День Ставропольского края (ссылки по теме)
День Ставрополя и День края 2016: программа мероприятий в краевом центре
Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» развернется 17 сентября
Международный скульптурный симпозиум работает на Крепостной горе Ставрополя
В правительстве Ставрополья обсудили план праздничных мероприятий к Дню края
17 сентября снова объединят два праздника – День края и День города Ставрополя
Оргкомитет празднования Дня города и края начал работу в Ставрополе
В Ставрополе идет подготовка к празднованию Дня города и Дня края
Памяти ветерана спорта В. Гиря провели футбольный турнир в Александровском районе
День края и День города Ставрополя 2015: два праздника – двойная радость
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Общество
17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края
Невинномысск – город с видом на перспективу
Ставрополь готов поддержать программу по благоустройству придворовых территорий
В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках
Детям с ограниченными возможностями в Новоселицком районе дарят новые планшеты
Ставропольский край
Министр энергетики и промышленности Виталий Хоценко о перспективах развития производства на Ставрополье
В Ставропольском крае снижается смертность при ДТП
На Ставрополье открылся IV фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт»
Группа сотрудников банков обманула жителей Ставрополья на 45 миллионов рублей
Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!