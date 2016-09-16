17 сентября – День Ставрополя и Ставропольского края
Правительство края поздравляет земляков с Днем края и города Ставрополя:
«Этот праздник объединяет все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край, – кто здесь живет, учится, трудится, создает семьи и растит детей.
Мы гордимся славным прошлым нашего региона. Здесь начиналось российское курортное дело и зарождалась отечественная промышленная гидроэлектро-энергетика. Ставрополье подарило стране знаменитый ипатовский метод в сельском хозяйстве и движение ученических производственных бригад.
Наш край является родиной множества героев Отечества, знаменитых тружеников, ученых, деятелей искусства, спортсменов, с именами которых связаны громкие победы и успехи России.
Сегодня любимый край – это щедрые урожаи, целебная вода, развитая экономика и миллионы патриотов – талантливых и трудолюбивых людей, которые своими руками создают благополучное настоящее и будущее родной земли.
От души желаем счастья, здоровья, радости и благополучия каждому дому, каждой ставропольской семье! Мира, согласия и процветания всему Ставрополью!».
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К своим землякам обращаются также депутаты Думы СК:
«Все мы по праву гордимся землей, на которой родились и выросли. Ставрополье – дружная семья народов, энергетическое сердце и транспортный узел Кавказа, житница и здравница России.
Вместе со всей страной сейчас мы переживаем непростые времена. Но нет сомнения, что все трудности будут успешно преодолены. Ведь мы живем в богатейшем крае. В крае трудолюбивых, талантливых людей, влюбленных в свою малую родину.
Свой день рождения отмечает и столица края – город Ставрополь. Он всегда занимал в истории России особое место, ведь возник как форпост, послуживший укреплению и расширению границ государства. Сегодня Ставрополь является мощным экономическим, культурным, промышленным и образовательным центром региона. Благодаря горожанам, их любви и заботе краевой центр на глазах преображается и благоустраивается.
Считаем, что главная задача законодательной власти сегодня в том, чтобы те, кто отдает силы и талант родному краю и городу, жили лучше. Чтобы каждый ставрополец чувствовал себя спокойнее, обеспеченнее, безопаснее, был уверен в своем будущем и будущем своих детей. Именно к этому мы стремимся в своей каждодневной работе.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях. Мира и процветания нашему родному Ставрополью!».
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К поздравлениям с двойным праздником присоединяется также председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.
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Смотрите Программа праздничных мероприятий Дня города и края в Ставрополе – 2016.