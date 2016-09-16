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16 сентября 2016 г.

13 осужденным в Ставропольском крае отказано в помиловании

На очередном, девятом в текущем году, заседании комиссии Ставропольского края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства тринадцати осужденных в возрасте от 24 до 42 лет. Примечательно, что одиннадцать из обратившихся до осуждения нигде не работали. Шестеро отбывают наказания за преступления против собственности (грабеж, кража, угон, умышленное уничтожение чужого имущества), четверо – за незаконный оборот наркотических средств, один – за незаконный оборот оружия, двое – за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей и причинение тяжкого вреда здоровью. Большинство из этой группы обратившихся ранее судимы за умышленные преступления, некоторые – до семи раз. И несмотря на то что к ним уже применялись гуманные меры в виде условного осуждения, назначения наказания, не связанного с лишением свободы, условно-досрочного освобождения и амнистии, они, судя по всему, не спешили стать законопослушными гражданами. Что касается администраций учреждений, исполняющих наказание, они не поддерживают ни одно из этих ходатайств, даже при наличии у троих осужденных положительных характеристик, «заработанных» ими в период отбывания наказания.

По итогам детального обсуждения поступивших материалов ни один из этой «чертовой дюжины» не вызвал сочувствия, и комиссия предложила губернатору Ставропольского края В.В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем осужденным.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160916/13_osuzhdennym_v_stavropolskom_krae_otkazano_v_pomilovanii_96597.html
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