ВТБ24 запускает прием карт «Мир» в сети магазинов «Магнит»

Оплата по картам «Мир» теперь стала доступна в сети магазинов «Магнит». Первым эквайринг приема национальных карт обеспечил ВТБ24. Банк подключает к проекту 28 тысяч терминалов «Магнита» – половину от их общего числа.

«Подключение супермаркетов «Магнит» к приему национальных карт – это выход проекта на новый уровень, – отмечает Алексей Киричек, вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24. – С приходом такого крупного игрока сеть продуктовых магазинов, в которых потребитель сможет расплатиться национальной картой, вырастет в несколько раз. Параллельно банки начинают активную эмиссию карт «Мир». ВТБ24 свои первые карты выпустит уже в сентябре».

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. Сеть компании включает более 13 тысяч точек, которые расположены в 2,4 тысячах населенных пунктов страны. Большинство магазинов работают в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160915/vtb24_zapuskaet_priem_kart_mir_v_seti_magazinov_magnit_96568.html