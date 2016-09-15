В Ставропольской ДЮСШ по футболу прошло первенство среди мальчиков
Накануне празднования Дня города и края в Ставропольской ДЮСШ по футболу прошло первенство школы среди мальчиков двух возрастных категорий: 2007-2008 и 2009 годов рождения, в котором участвовали более ста воспитанников спортшколы.
Среди более старших ребят турнир выиграли подопечные Р. Сабецкого, на втором месте воспитанники Ю. Лоскутова и третьими стали ребята под руководством Д. Захарова. Места среди младших воспитанников школы распределились так: первыми стали подопечные тренера М. Михитарьянца, на втором и третьем местах воспитанники Д. Захарова и С. Чернова соответственно.