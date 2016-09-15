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15 сентября 2016 г.

В Ставрополе завершается ремонт дорог и тротуаров

В Ставрополе подходят к завершающей стадии дорожно-ремонтные работы. В рамках программы по благоустройству на улицах краевого центра работает от шести до восьми дорожных бригад. Уже отремонтирована улица Лермонтова, подходит к концу ремонт нескольких крупных автомагистралей по улицам Доваторцев, Шпаковской и Пирогова, а также улиц Куйбышева и Буйнакского. Кроме того, в ближайшее время по улице Доваторцев вдоль линии леса появится новая пешеходная зона с лавочками и уличными фонарями, а также две новые аллеи с плиточным покрытием по улице Ленина. Практически все тротуары обустраиваются за счет средств предприятий города. Стоит отметить, что согласно рейтингу ОНФ Ставрополь вошел в десятку городов страны с лучшими дорогами.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160915/v_stavropole_zavershaetsya_remont_dorog_i_trotuarov_96560.html
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