В Ставрополе в сентябре зацвели деревья

В Ставрополе в середине сентября распускаются деревья. В моем саду совершенно неожиданно зацвела рябина – пушистые кисточки с небольшими цветочками эффектно выделяются на фоне ярких рубиновых плодов. А неподалеку распустилась сирень. Большой куст с уже по-осеннему увядшими листьями украшают две яркие ветви с сиреневыми цветами. Но, пожалуй, удивительнее всего похорошел парк около спорткомплекса «Спартак», где вновь зацвели каштаны. Под ногами в стареющей траве шелестят опадающие листья, дети разбирают зрелые каштаны на поделки, а над головой, будоража свежим весенним ароматом, красуются пирамидки бело-розовых кистей. Да, что-то напутали 12 месяцев в своей сказочной канцелярии, и осень встретилась с весной.

http://www.stapravda.ru/20160915/v_stavropole_v_sentyabre_zatsveli_derevya_96565.html