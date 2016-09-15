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15 сентября 2016 г.

В Ставрополе мошенники представляются сотрудниками пенсионного фонда

В управлении пенсионного фонда Ставрополя просят людей быть бдительными. Сюда уже поступило три обращения от граждан, которым звонили мошенники. Представляясь специалистами ПФР, они требовали сообщить номер сберегательной карты, куда зачисляется пенсия. Однако в пенсионном фонде такую информацию по телефону не запрашивают.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160915/v_stavropole_moshenniki_predstavlyayutsya_sotrudnikami_pensionno_96578.html
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