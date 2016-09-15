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15 сентября 2016 г.

Учащиеся «Школы литературного мастерства» в Ставрополе представили свой первый сборник «Время открытий»

Состоялась презентация первого сборника произведений учащихся «Школы литературного мастерства» под названием «Время открытий». В сборник вошли творения молодых ставропольских писателей и поэтов: Лилии Жидковой, Ирины Кожуриной, Оксаны Крис, Дмитрия Гостищева, Анатолия Шевякина, Павла Бовтунова, Юлии Бородавка, Светланы Андрияновой. «Школа литературного мастерства», возглавляемая известным ставропольским писателем Владимиром Бутенко, – один из проектов, родившихся в рамках соглашения, подписанного между администрацией Ставрополя и писательскими организациями в Год литературы в России. Книга «Время открытий» – это подарок молодых и талантливых ставропольцев к Дню города.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160915/uchaschiesya_shkoly_literaturnogo_masterstva_v_stavropole_predst_96559.html
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Учащиеся «Школы литературного мастерства» в Ставрополе представили свой первый сборник «Время открытий»
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