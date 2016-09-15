Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
15 сентября 2016 г.

Студенты Дагестанского аграрного университета приьыли на практику в СтГАУ

В рамках сотрудничества вузов СКФО в Ставропольский госагроуниверситет на производственную практику прибыли студенты Дагестанского аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. На базе лечебно-ветеринарного центра факультета ветмедицины они знакомятся с практической повседневной работой ветеринарного врача, получают основы диагностики и профилактики заболеваний мелких домашних животных, сообщили в вузе. Оборудование центра СтГАУ позволяет выполнять манипуляции и исследования самой высокой сложности. В том числе УЗИ, рентгеновское исследование, эндоскопию животных.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20160915/studenty_dagestanskogo_agrarnogo_universiteta_priyli_na_praktiku_96566.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Образование
Студенты Дагестанского аграрного университета приьыли на практику в СтГАУ
СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства
Декада первокурсника прошла в СтГАУ
В Ставрополе прошел парад студенчества
В Буденновске после реконструкции открыт детский сад
Ставрополь
Ансамбль Игоря Моисеева выступил в Ставрополе с уникальной программой
В Ставрополе в сентябре зацвели деревья
В Ставрополе завершается ремонт дорог и тротуаров
Учащиеся «Школы литературного мастерства» в Ставрополе представили свой первый сборник «Время открытий»
Губернатор Ставрополья призвал политические партии к честной конкурентной борьбе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!