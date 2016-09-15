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15 сентября 2016 г.

Студенты Дагестанского аграрного университета прибыли на практику в СтГАУ

В рамках сотрудничества вузов СКФО в Ставропольский госагроуниверситет на производственную практику прибыли студенты Дагестанского аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. На базе лечебно-ветеринарного центра факультета ветмедицины они знакомятся с практической повседневной работой ветеринарного врача, получают основы диагностики и профилактики заболеваний мелких домашних животных, сообщили в вузе. Оборудование центра СтГАУ позволяет выполнять манипуляции и исследования самой высокой сложности. В том числе УЗИ, рентгеновское исследование, эндоскопию животных.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20160915/studenty_dagestanskogo_agrarnogo_universiteta_pribyli_na_praktik_96566.html
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