Студенты Дагестанского аграрного университета прибыли на практику в СтГАУ

В рамках сотрудничества вузов СКФО в Ставропольский госагроуниверситет на производственную практику прибыли студенты Дагестанского аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. На базе лечебно-ветеринарного центра факультета ветмедицины они знакомятся с практической повседневной работой ветеринарного врача, получают основы диагностики и профилактики заболеваний мелких домашних животных, сообщили в вузе. Оборудование центра СтГАУ позволяет выполнять манипуляции и исследования самой высокой сложности. В том числе УЗИ, рентгеновское исследование, эндоскопию животных.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20160915/studenty_dagestanskogo_agrarnogo_universiteta_pribyli_na_praktik_96566.html