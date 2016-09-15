Ставропольский борец Алексей Казачков стал третьим на чемпионате России по дзюдо в Хабаровске
Личный и командный чемпионаты России по дзюдо прошли на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске. Регион, находящийся в непосредственной близости от родины дзюдо Японии, впервые был удостоен чести проведения финала национального первенства.
Сильнейшие дзюдоисты страны и сборные федеральных округов боролись за награды основного турнира национальной федерации этого вида спорта. Участниками финала стали региональные сборные, составленные по итогам отборочных состязаний в федеральных округах. От сборной команды Ставропольского края на чемпионат смогли отобраться десять спортсменов, но тяжелое финансовое бремя смогли потянуть только пятеро.
Мастер спорта Арам Григорян перешел в другую весовую категорию (66 кг) и из-за сложностей адаптации в итоге занял девятое место среди 50 участников. В весовой категории до 100 кг команду представляли два наших спортсмена: мастер-международник Михаил Косяшников и мастер спорта Алексей Казачков, который в упорной борьбе на последних секундах малого финала выиграл схватку за «бронзу». Оба спортсмена вошли в состав сборной команды России по дзюдо.