Ставрополец Анзор Унароков выиграл Всероссийский турнир по самбо в Керчи
В Керчи прошел открытый Всероссийский юношеский турнир по самбо среди юношей 2000-2001 годов рождения «Кубок двух морей – 2016» на призы спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава», являющийся отборочным на первенство России по самбо. Успешно выступил в соревнованиях член сборной команды края, студент Ставропольского училища олимпийского резерва Анзор Унароков. В весовой категории свыше 84 кг он победил всех своих соперников и занял первое место. В октябре Анзор будет участвовать в первенстве России по самбо в Оренбурге.