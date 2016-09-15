«Ростелеком» и ПФР дополнили «Азбуку Интернета» новым разделом про онлайн-покупки

«Ростелеком» представляет новый раздел обучающей программы «Азбука Интернета» – «Оплата товаров и услуг через интернет: полезные сервисы и платежные устройства». Это дополнительный модуль к базовому курсу популярной программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проводятся с сентября 2014 года более чем в 65 регионах страны.

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов для обучения пользователей старшего поколения правилам оплаты товаров и услуг через интернет:

учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами,

методические рекомендации для преподавателей по главам,

наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы модуля «Оплата товаров и услуг через интернет: полезные сервисы и платежные устройства» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по теме онлайн-покупок, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.

В материалах есть подробная пошаговая инструкция по выбору сайтов, на которых можно приобрести товары или заказать услуги, а также по оформлению оплаты заказа. Приводится описание разных видов платежных устройств, содержится информация о банковских картах, правилах регистрации и пользования личным кабинетом и другие полезные подробности. Особое внимание уделено правилам безопасности при совершении расчетов через интернет.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160915/rostelekom_i_pfr_dopolnili_azbuku_interneta_novym_razdelom_pro_o_96567.html