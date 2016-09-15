Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза

Региональное агроведомство стало участником необычной акции — популяризации аграрных профессий

Специалисты минсельхоза начали цикл обучающих семинаров для участников информационно-консультационных бригад. Две из них уже сформированы из числа студентов и аспирантов Ставропольского государственного аграрного университета, которые будут заниматься популяризацией сельских профессий среди молодежи. Как пояснили в пресс-службе минсельхоза СК, с этой целью они будут регулярно выезжать в села и информировать население о возможностях самореализации именно в сельских территориях. Специалисты минсельхоза рассказали о существующих мерах государственной поддержки, программах «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм», о востребованных сегодня профессиях. На встречу были приглашены представители подведомственных министерству специализированных учреждений, таких как «Ставропольвиноградпром», «Сады Ставрополья», краевого информационно-консультационного сельскохозяйственного центра. Речь шла в том числе и о таких направлениях сельского хозяйства, как виноградарство, садоводство, овощеводство, плодоводство, испытывающих нехватку молодых кадров. Напомним, информационно-консультационные бригады сформированы Российским союзом сельской молодежи» в рамках Всероссийского проекта по сохранению культурно-исторического наследия села.

http://www.stapravda.ru/20160915/populyarnost_agrarnykh_professiy_na_stavropole_budut_ukreplyat_s_96573.html