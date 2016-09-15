Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
15 сентября 2016 г.

Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза

Региональное агроведомство стало участником необычной акции — популяризации аграрных профессий

Специалисты минсельхоза начали цикл обучающих семинаров для участников информационно-консультационных бригад. Две из них уже сформированы из числа студентов и аспирантов Ставропольского государственного аграрного университета, которые будут заниматься популяризацией сельских профессий среди молодежи. Как пояснили в пресс-службе минсельхоза СК, с этой целью они будут регулярно выезжать в села и информировать население о возможностях самореализации именно в сельских территориях. Специалисты минсельхоза рассказали о существующих мерах государственной поддержки, программах «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм», о востребованных сегодня профессиях. На встречу были приглашены представители подведомственных министерству специализированных учреждений, таких как «Ставропольвиноградпром», «Сады Ставрополья», краевого информационно-консультационного сельскохозяйственного центра. Речь шла в том числе и о таких направлениях сельского хозяйства, как виноградарство, садоводство, овощеводство, плодоводство, испытывающих нехватку молодых кадров. Напомним, информационно-консультационные бригады сформированы Российским союзом сельской молодежи» в рамках Всероссийского проекта по сохранению культурно-исторического наследия села.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160915/populyarnost_agrarnykh_professiy_na_stavropole_budut_ukreplyat_s_96573.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Образование
Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза
Студенты Дагестанского аграрного университета приьыли на практику в СтГАУ
СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства
Декада первокурсника прошла в СтГАУ
В Ставрополе прошел парад студенчества
Сельское хозяйство
На Ставрополье внедряются новые технологии в обработке семян
Перспективы развития плодоводства и виноградарства обсудили в Ставропольском крае
Делегация ставропольских ученых побывала в ведущих сельскохозяйственных предприятиях Дании
День кукурузы провели в Предгорном районе
В августе Роспотребнадзор Ставрополья провел около 30 мясных проверок
Ставропольский край
Показ фильмов, снятых на территории края, проводится на Ставрополье
Автопарк «Скорой помощи» Ставрополья пополнился 24 новыми автомобилями
Делегация Ставрополья принимает участие во II Международной выставке «Импортозамещение» в Москве
В состязании аэростатов на Кавминводах победил экипаж из Крыма
Строительные СРО начнут работать на новых принципах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!