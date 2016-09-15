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«Ставропольский КиноДесант» / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Показ фильмов, снятых на территории края, проводится на Ставрополье

В преддверии Дня Ставропольского края успешно проходит творческая акция «Ставропольский КиноДесант», учредителем которой является министерство культуры края.

Идея акции родилась не случайно. Ставрополье – одна из любимых съемочных площадок отечественных кинематографистов. Уникальные виды региона не один раз запечатлены как в игровом, так и в документальном кино. В далеком 1936 году у нас снимался художественный фильм «Девушка спешит на свидание», в 1955-м – ряд эпизодов комедии «Доброе утро», а в 1958-м – «Жених с того света». Фильм Леонида Гайдая «12 стульев», без сомнения, можно назвать визитной карточкой Кавминвод, ведь именно здесь были сняты самые узнаваемые и яркие сцены ленты. Один из первых советских фильмов-катастроф «34-й скорый» также снимался у нас. Наверняка жители Кавминвод до сих пор помнят нашествие киношной братии в 2005 году, когда в Пятигорске и Кисловодске снимали одну из последних версий «Героя нашего времени».

 

В рамках акции «Ставропольский КиноДесант» в 15 районах края, в том числе Буденновском, Советском, Нефтекумском, Благодарненском, Новоалександровском, проводятся демонстрации кинолент, снятых в нашем крае. С программой «КиноДесанта», организатором которой выступает Ставропольский киновидеопрокат, с удовольствием познакомились жители сел Донская Балка, Преградного, Летняя Ставка, Калиновского, Водораздел, Ачикулак, Красный Октябрь, Подлесного. Сегодня зрителями «КиноДесанта» станут жители Каменной Балки Благодарненского района. Помимо этого в течение всего проходящего Года российского кино «Ставропольский КиноДесант» представляет жителям края многие популярные советские кинокартины и новые российские фильмы.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160915/pokaz_filmov_snyatykh_na_territorii_kraya_provoditsya_na_stavrop_96570.html
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