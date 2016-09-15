Как скажется ограничение импорта соли на российском рынке

В последние дни жители Ставрополья, как впрочем и других регионов страны, обсуждают одну новость: Россия ограничила импорта соли, в том числе из Украины, которая долгие годы считалась одним из основных поставщиков этой важнейшей продукции. Как это решение скажется на российском рынке?

В нашей стране ежегодно добывается 3,6 млн тонн соли, при этом отечественные предприятия имеют потенциал для наращивания объема ее добычи до 6,1 млн тонн в год. По данным Росстата, внутреннее производство этой продукции в прошлом году составило более 880 тыс. тонн или 68 процентов годового потребления. В этом году на рынок уже поставлено около 450 тыс. тонн, что заметно больше прошлогоднего. Как заверили в Министерстве сельского хозяйства России, предлагаемые меры по запрету импорта соли не скажутся на обеспечении внутренних потребностей населения: недостающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из других стран.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20160915/kak_skazhetsya_ogranichenie_importa_soli_na_rossiyskom_rynke_96555.html