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15 сентября 2016 г.

Интернет-знакомый в попытке кражи имущества убил женщину на Ставрополье

Полицией задержан ранее неоднократно судимый житель поселка Иноземцево, подозреваемый в убийстве. Установлено, что жительница станицы Незлобной познакомилась со злоумышленником в одной из социальных сетей. Накануне убийства мужчина удалил всю информацию, свидетельствующую о знакомстве, после чего пробрался в дом к женщине для кражи имущества, но был застигнут на месте преступления. После того как хозяйка пригрозила обратиться в полицию, злоумышленник убил ее. Подозреваемый похитил из дома ювелирные изделия, компьютерную технику. Убийца уже дал признательные показания.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160915/internetznakomyy_v_popytke_krazhi_imuschestva_ubil_zhenschinu_na_96561.html
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