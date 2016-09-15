Интернет-знакомый в попытке кражи имущества убил женщину на Ставрополье

Полицией задержан ранее неоднократно судимый житель поселка Иноземцево, подозреваемый в убийстве. Установлено, что жительница станицы Незлобной познакомилась со злоумышленником в одной из социальных сетей. Накануне убийства мужчина удалил всю информацию, свидетельствующую о знакомстве, после чего пробрался в дом к женщине для кражи имущества, но был застигнут на месте преступления. После того как хозяйка пригрозила обратиться в полицию, злоумышленник убил ее. Подозреваемый похитил из дома ювелирные изделия, компьютерную технику. Убийца уже дал признательные показания.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160915/internetznakomyy_v_popytke_krazhi_imuschestva_ubil_zhenschinu_na_96561.html