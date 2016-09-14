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В Ставропольском крае стартовал конкурс «Народный участковый»

На Ставрополье проходит первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем принимают участие 92 сотрудника полиции территориальных органов внутренних дел края. Отбор конкурсантов завершится 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на главной странице сайта ГУ МВД по краю в специальном опросном модуле.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160914/v_stavropolskom_krae_startoval_konkurs_narodnyy_uchastkovyy_96535.html
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