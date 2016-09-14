Фотография к статье В состязании аэростатов на Кавминводах победил экипаж из Крыма
Фото: Николай БЛИЗНЮК
Традиционный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России».
Подведены итоги традиционного XVIII Международного фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России». Главную награду аэрофорума, – Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с рубиновой вставкой, – получил крымчанин Сергей Белорусов. На втором месте, – с минимальным отрывом от лидера, – воздухоплаватель из Польши Ежи Чернявский. Ему, а также бронзовому призеру, – ессентучанину Владиславу Предыбайло, – вручены кубки фестиваля.