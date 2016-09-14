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14 сентября 2016 г.

В состязании аэростатов на Кавминводах победил экипаж из Крыма

Подведены итоги традиционного XVIII Международного фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России». Главную награду аэрофорума, – Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с рубиновой вставкой, – получил крымчанин Сергей Белорусов. На втором месте, – с минимальным отрывом от лидера, – воздухоплаватель из Польши Ежи Чернявский. Ему, а также бронзовому призеру, – ессентучанину Владиславу Предыбайло, – вручены кубки фестиваля.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160914/v_sostyazanii_aerostatov_na_kavminvodakh_pobedil_ekipazh_iz_krym_96550.html
Фотография к статье В состязании аэростатов на Кавминводах победил экипаж из Крыма
Традиционный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России».
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