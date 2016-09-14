В Краснодаре задержан наркодилер, скрывавшийся 4 года

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Буденновскому району задержали наркодилера, скрывавшегося от правосудия. Еще в феврале 2012 года в отношении 38-летнего жителя Буденновска было возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта ацетилированного опия в крупном размере. Тогда злоумышленник от органов следствия скрылся. В ходе розыска нашли его в Краснодаре.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160914/v_krasnodare_zaderzhan_narkodiler_skryvavshiysya_4_goda_96521.html