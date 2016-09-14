Устроивший смертельные «догонялки» житель Ставрополья осужден на 10 лет

Житель Новоалександровского района Г. Кондов признан виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре края. Суд установил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гонялся на автомобиле Volkswagen за убегающим от него гражданином, с которым у него были неприязненные отношения. В итоге Кондов сбил его насмерть. Суд назначил убийце наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

http://www.stapravda.ru/20160914/ustroivshiy_smertelnye_dogonyalki_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_96524.html