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14 сентября 2016 г.
Смертельные «догонялки» / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Устроивший смертельные «догонялки» житель Ставрополья осужден на 10 лет

Житель Новоалександровского района Г. Кондов признан виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре края. Суд установил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гонялся на автомобиле Volkswagen за убегающим от него гражданином, с которым у него были неприязненные отношения. В итоге Кондов сбил его насмерть. Суд назначил убийце наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160914/ustroivshiy_smertelnye_dogonyalki_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_96524.html
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