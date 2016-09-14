Строительные СРО начнут работать на новых принципах

ЗАКОНный инетерес

На заседании Госсовета, где говорилось о ситуации в строительной отрасли, от главы государства прозвучала критика в адрес существующей системы саморегулируемых организаций (СРО).

Как планировалось, они должны были значительно уменьшить административные барьеры. «На деле мы получили ту же бюрократию, но уже в лице бизнес-сообщества. Те же чиновничьи подходы и использование своего положения в этих структурах отдельными предпринимателями в корпоративных интересах», – заявил президент Владимир Путин. Правда, в качестве решения проблемы он предложил не отказ от института, а его глубокую реформу с учетом допущенных ранее ошибок.

И надо сказать, что закон, затрагивающий многие аспекты работы строительных СРО, не заставил себя долго ждать. Недавно внесены поправки в Градостроительный кодекс РФ, кардинально изменяющие всю государственную политику в области строительного саморегулирования. Проанализировать их редакция попросила Романа Савичева, возглавляющего одно из крупнейших в нашей стране «Юридическое агентство «СРВ».

– Начну с того, что в свое время систему СРО создавали именно по просьбе профессионального сообщества, которое и взяло на себя функции регулирования отрасли, – напоминает

Р. Савичев. – Но что стало очевидно по прошествии нескольких лет? Как ни печально, но членство в СРО и торговля допусками к работам в нашей стране стали бизнесом, хотя изначально, конечно, цели ставились совершенно иные. Саморегулирование подразумевает, что профессиональные объединения будут сами следить за «самочувствием» отрасли, отсеивать недобросовестных и откровенно слабых участников рынка, защищать принципы справедливой конкуренции, отстаивать свои интересы на разных уровнях, а также помогать выживать тем, кто оказался в тяжелой ситуации...

Сейчас можно много спорить о том, почему ситуация получила негативное развитие, и искать виноватых. Но все же намного продуктивнее изучить, что ожидает строительный рынок через год в связи с законодательными новациями.

Так, кардинальное решение принято по поводу допусков строительных и проектных СРО к тем или иным видам работ. С июля 2017 года строителям потребуется только членство в саморегулируемой организации, но и это требование будет относиться уже далеко не ко всем. Если сейчас в СРО должны состоять все строительные компании, даже те, кто делает ремонты в квартирах, то в дальнейшем эта норма ликвидируется. В СРО должны остаться лишь генеральные подрядчики, напрямую контактирующие с заказчиками, и компании, которые работают по государственным или муниципальным контрактам или через тендеры заключают договоры с крупными корпорациями.

Еще одно новое требование – региональность. Прием членов из других регионов будет рассматриваться как нарушение со стороны СРО. То есть ставропольские строители теперь должны вступать только в местные саморегулируемые организации. Таким образом, свое-образный отбор в итоге пройдут сами СРО, и однозначно, что далеко не все останутся на рынке. Ведь большая часть малых и средних предприятий в следующем году из них уйдет. А закон устанавливает жесткие требования: не менее сотни действующих членов СРО должны будут показать уже к осени следующего года.

Реформа не обошлась и без уточнений по наиболее болезненным финансовым вопросам. Так, одно из изменений в Градостроительный кодекс призвано защитить отраслевые деньги. Саморегулируемые организации будут обязаны размещать средства компенсационных фондов исключительно на специальных счетах уполномоченных банков, соответствующих требованиям Правительства РФ (таковые должны быть вскоре разработаны). Более того, произойдет раздвоение компенсационного фонда. Взносы членов станут дифференцированными: часть будет направляться в компенсационный фонд возмещения вреда, другая – в фонд обеспечения договорных обязательств. В случае если кто-то нарушит условия контракта, СРО будет отвечать субсидиарно по исполнению обязательств генподрядчиков.

Такой шаг легко объясняется: за всю историю существования саморегулирования в строительстве, по разным оценкам, в компенсационный фонд было собрано от 70 до 100 млрд рублей. При этом за все это время на определенные компенсации было потрачено чуть больше 70 млн рублей. В будущем же второй фонд возмещения за неисполненные контрактные обязательства станет основным. Предполагается, что таким образом наконец получится «распечатать кубышки», на которых все эти годы сидели саморегулируемые организации, не желая особо пускать в оборот финансы.

Как видим, отрасль ждут значительные перемены. И в этом плане ценно, что установлен адаптационый период – все остается по-прежнему до июля 2017 года, то есть СРО выдаются свидетельства о допуске к работам, а к их членам предъявляются те же требования. Таким образом, у строителей есть время реально подготовиться к работе в новой системе, чтобы войти в нее с минимальными потерями. А эксперты не исключают, что осенью в закон еще будут внесены поправки по отдельным спорным моментам.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20160914/stroitelnye_sro_nachnut_rabotat_na_novykh_printsipakh_96540.html