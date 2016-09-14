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14 сентября 2016 г.
И фото на память / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»

Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»

На стадионе ФОКа «Русь» столицы края прошел большой спортивный праздник «Ставрополь олимпийский».

Ведущие спортсмены и воспитанники ДЮСШ города провели мастер-классы и презентации бесплатных спортивных секций, куда приглашали всех желающих. Здесь же в торжественной обстановке учащимся девятых классов школ города, сдавшим нормы ГТО, представители спорткомитета вручили значки и соответствующие удостоверения.

Но, пожалуй, самой интересной частью праздника стало общение с нашими земляками, известными российскими спортсменами – призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, заслуженными мастерами спорта Людмилой Громовой, Алексеем и Натальей Крыжановскими, Евгением Кузнецовым и Александром Гребенюком. Гости и участники мероприятия смогли задать нашим легендарным спортсменам интересующие вопросы и сфотографироваться на память.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160914/sportivnyy_prazdnik_stavropol_olimpiyskiy_sostoyalsya_na_stadion_96529.html
Фотография к статье Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»
Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»
Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»
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