Спортивный праздник «Ставрополь олимпийский» состоялся на стадионе «Русь»

На стадионе ФОКа «Русь» столицы края прошел большой спортивный праздник «Ставрополь олимпийский».

Ведущие спортсмены и воспитанники ДЮСШ города провели мастер-классы и презентации бесплатных спортивных секций, куда приглашали всех желающих. Здесь же в торжественной обстановке учащимся девятых классов школ города, сдавшим нормы ГТО, представители спорткомитета вручили значки и соответствующие удостоверения.

Но, пожалуй, самой интересной частью праздника стало общение с нашими земляками, известными российскими спортсменами – призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, заслуженными мастерами спорта Людмилой Громовой, Алексеем и Натальей Крыжановскими, Евгением Кузнецовым и Александром Гребенюком. Гости и участники мероприятия смогли задать нашим легендарным спортсменам интересующие вопросы и сфотографироваться на память.

http://www.stapravda.ru/20160914/sportivnyy_prazdnik_stavropol_olimpiyskiy_sostoyalsya_na_stadion_96529.html