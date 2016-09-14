Перспективы развития плодоводства и виноградарства обсудили в Ставропольском крае

В Петровском районе состоялось выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства СК «О состоянии и перспективах развития плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае», в работе которого приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников.

Победить плодово-ягодный дефицит

Сегодня Россия занимает 11-е место по производству винограда и винодельческой продукции, 38-е – по плодам и ягодам. Наш край производит около двух процентов всех плодов и ягод в стране, более пяти – винограда и свыше шести процентов винодельческой продукции. В пересчете на медицинские нормы потребления Ставрополье обеспечивает своих жителей плодами и ягодами на 35, виноградом и винодельческой продукцией на 11 процентов. Это выше, чем в среднем по России. В результате дисбаланса импорт в нашу страну всей этой продукции составляет 5 млн тонн на сумму 230-240 млрд долларов, в том числе винограда в свежем виде 250-350 тыс. тонн на 300-450 млн долларов. Дефицит плодово-ягодной корзины еще выше – 80 процентов, или около десяти миллионов тонн, в том числе «янтаря» более двух миллионов тонн.

– В настоящее время в условиях санкций стоит задача добиться максимального само-обеспечения жителей Российской Федерации и Ставропольского края, а именно увеличить промышленное производство плодов и винограда в пять раз, – отметил Николай Великдань на коллегии минсельхоза.

– Для этого необходимо ежегодно закладывать до двух тысяч гектаров садов и шестьсот – виноградников, нарастив площади под ними до 30 тысяч и 50 тысяч гектаров соответственно. С учетом почвенно-климатического потенциала края и его разнообразия, а также сортового ассортимента в каждом районе края должно быть от 500 и более гектаров виноградников и садов.

Следует отметить, что Ставропольский край – единственный регион, который выполнил индикатор по закладке виноградников в прошлом году, а в нынешнем планируется разбить еще 230 гектаров.

Выгодный бизнес на лозе

Благодаря мощной государственной поддержке как на федеральном, так и на краевом уровне в последнее время отрасль пошла в гору. Сейчас интенсивное плодоводство и виноградарство с полным циклом являются высокоэффективным и прибыльным бизнесом и, самое главное, соответствуют принципам ведения сельскохозяйственного производства в современных условиях, убежден министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Это получение максимальной прибыли с каждого гектара, сохранение и восстановление плодородия почв, социальная и бюджетная ответственность бизнеса.

– Именно поэтому мы сегодня поддерживаем такие направления растениеводства, как плодоводство и виноградарство, которые позволяют обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и увеличивать количество рабочих мест на селе, – подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. – Каждые десять гектаров многолетних насаждений позволяют обеспечить постоянной работой три человека и дополнительно десять – привлеченных на период уборки. Каждый гектар сада и виноградника позволяет получить прибыль в десятки раз выше, чем гектар зерновых и технических культур.

Так, по итогам прошлого года каждый гектар интенсивного сада в ООО «Нива С» Труновского района обеспечил 590 тыс. рублей с рентабельностью 220 процентов. В Георгиевском районе соответственно 180 тыс. рублей и 52 процента. Один гектар технических виноградников приносит доход в 150 тысяч рублей с рентабельностью до 200 процентов, а столовых сортов – 432 тысячи и 180 процентов. В то же время в зерновом хозяйстве прибыль с гектара составляет от пяти до двадцати тысяч рублей.

Производство плодов, винограда и продуктов его переработки является одним из важнейших бюджетонаполняющих направлений хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса. Как прозвучало на встрече, такие плодоводческие организации, как ООО «Интер-инвест», СПК «Незлобненский», ООО «Новозаведенское», ООО «Нива С», с одного гектара сада уплачивают налогов и сборов от пяти до десяти тысяч рублей. А виноградарские организации с полным циклом производства (как, к примеру, ЗАО СХП «Виноградное») до 120 тысяч рублей, в то время как зерновые организации от 300 рублей до 3000 тысяч рублей с гектара. Специфика подотрасли в том, что основной объем налогов уплачивается в виде акцизов на готовую винодельческую продукцию.

Беспрецедентная поддержка

С введением санкций плодоводство и виноградарство получили беспрецедентную поддержку. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом краевая казна возвращает 80 процентов затрат на закладку и уходные работы на многолетних насаждениях. Объем поддержки на закладку виноградников увеличен в 2,8 раза, уход за лозой – в 1,4 раза, на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, питомников ягодных культур – в 1,7 раза, интенсивного сада – в 3,2 раза, на уход за многолетними плодовыми и ягодными культурами, садами интенсивного типа, питомниками – в 5 раз. Начиная с прошлого года идут выплаты на установку шпалеры из расчета на один гектар и работы по закладке питомников плодовых культур. Также субсидируется двадцать процентов затрат на плодохранилища и селекционные центры.

– Кроме того, за счет бюджета края поддерживается и плодоводство, – добавляет министр сельского хозяйства Владимир Ситников. – Речь идет о раскорчевке старовозрастных или погибших в результате воздействия неблагоприятных почвенно-климатических условий садов, закладке и уходных работах за молодыми посадками до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации. Оказывается поддержка и в выращивании посадочного материала, посадке и уходе за ягодными культурами, приобретении оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодников, питомников. В виноградарстве оказывается содействие при производстве укрывных европейских сортов винограда, покупке специализированной техники, выращивании посадочного материала, раскорчевке старых или пострадавших посадок. Другими словами, вы сажаете сад, виноградник, подаете необходимые документы – и через месяц вам возвращаются практически в полном объеме потраченные средства и в дальнейшем субсидируются уходные работы до вступления в плодоношение.

Также принятые недавно изменения дают ряд преференций производителям винодельческой продукции с защищенным географическим указанием из винограда, выращенного на территории края. Если раньше стоимость лицензии была 800 тысяч рублей, то сейчас 65 тысяч.

На коллегии были обсуждены дальнейшие меры по развитию этих направлений. Среди них увеличение клина закладки интенсивных и суперинтенсивных садов, технических и столовых виноградников, активизация питомниководства плодовых культур и винограда. Первые шаги на Ставрополье, кстати, в этом направлении уже сделаны. Как рассказал директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко, наибольшая площадь питомников плодовых культур заложена в ООО ПО «Сады Ставрополья» – 58 гектаров. В следующем году в этом хозяйстве планируется нарастить такие посадки практически втрое – до 150 гектаров. А к 2020 году – до 300 гектаров, что позволит получать более трех миллионов штук посадочного материала в год.

Недавно виноградный питомник появился на базе фермерского хозяйства Ю. Калашникова в Петровском районе на трех гектарах, рассчитанный на полмиллиона саженцев. В следующем году планируется его расширение более чем вдвое.

Бренд для «янтаря»

Большое внимание на встрече уделяли и еще одной важной проблеме – развитию инфраструктуры плодохранилищ. Мы производим плодов и столового винограда около тридцати тысяч тонн в год, а мощностей хранения – только на пятнадцать тысяч тонн. Для обеспеченности сохранности урожая в специализированных организациях работает четырнадцать фруктохранилищ общей мощностью около семнадцати тысяч тонн. В нынешнем и следующем году планируется строительство еще шести таких объектов почти на тридцать тысяч тонн. Они должны появиться в АК «Сады Ставрополья» Труновского района, ООО «Новозаведенское» Георгиевского района, ООО «Интер-инвест» Георгиевского района, СПК «Незлобненский» Георгиевского района, СПК «Рассвет» Георгиевского района, ООО «Став-АгроКом» Курского района.

По мнению Николая Великданя, для выработки политики централизованной реализации выращенной продукции с брендом «Ставрополье» необходимо создать как минимум два кооператива в плодоводстве и один в виноградарстве. Для этого министерству сельского хозяйства края совместно с главами муниципальных районов, подведомственными организациями важно активизировать работу по привлечению инвестиций для создания производства полного цикла, оказывать меры государственной поддержки. Еще один из верных шагов в этом направлении, убежден Владимир Ситников, – проработка вопроса с предприятиями регионального машиностроения по выпуску специализированной техники.

На заседании коллегии решено активизировать работу и по более тесному взаимодействию с учеными.

– Недавно на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства начал свою работу научно-производственный центр виноградарства и виноделия, организаторами которого выступили региональное аграрное ведомство Ставрополья и НИИ, – рассказал министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. – Цель проекта – организация полного технологического цикла производства посадочного материала высокопродуктивных, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона технических, столовых и универсальных сортов винограда, повышение конкурентоспособности отрасли, подготовка и переподготовка кадров для отраслевых предприятий, а также фермерских, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей – виноделов. Подготовлен проект «Создание инновационного центра виноградарства и виноделия СКФО для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства». Сроки его реализации 2017-2021 годы, стоимость – 79 млн рублей. Он направлен на рассмотрение в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), его защита намечена на конец сентября.

Участники коллегии побывали на виноградных плантациях крестьянско-фермерского хозяйства А. Ахмедханова, где идет сбор столовых сортов «янтаря». Кстати, это хозяйство на экономической карте Ставрополья появилось в 2004 году, а с 2005-го уже стало участником программы субсидирования производства продукции. В рамках встречи прошла и дегустация более сорока столовых сортов винограда. Участники коллегии с удовлетворением отметили, что в нынешнем году их стало больше, кроме того, увеличилась и площадь под такой разновидностью лозы.

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Губернатором Ставрополья для самообеспечения жителей края виноградовинодельческой продукцией поставлена задача по закладке многолетних насаждений в каждом районе края и увеличению их площади до 20 тысяч гектаров, что позволит достигнуть показателей 1970 года. Для справки: в те времена виноградники занимали более девятнадцати тысяч гектаров. Возделыванием лозы занималось более 200 хозяйств, причем во всех районах края, а сегодня только в четырнадцати территориях.

http://www.stapravda.ru/20160914/perspektivy_razvitiya_plodovodstva_i_vinogradarstva_obsudili_v_s_96541.html