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14 сентября 2016 г.

Об алкогольной зависимости и мифах на этот счет говорили в минздраве края

11 сентября – Всероссийским День трезвости. Не прошло это событие и мимо нашего края. В канун даты специалисты министерства здравоохранения провели круглый стол, где подробней рассказали о пагубной привычке и ее последствиях. Заместитель министра здравоохранения М. Кузьменко отметила: многие в мире считают россиян пьющей нацией. Но официальные данные говорят о другом. Так, в 2010-2013 годах по потреблению алкоголя Россия заняла восьмое место, отдав первенство Литвы, Эстонии, Франции, Чехии, Ирландии, Люксембургу и Германии.

В продолжение темы психиатр-нарколог С. Сокологорская описала ситуацию, которая сложилась в крае. По состоянию на 1 января медицинских организациях зарегистрировано порядка 32 тысяч человек, страдающих алкогольной зависимостью, что составляет примерно 1,1% населения. В период 2013-2015 годы показатель первичной заболеваемости алкоголизмом снизился на 10,3%.

Уменьшение количество пьющих связано с тремя факторами, замечали специалисты. Во-первых, развитая инфраструктура городов позволяет человеку самореализоваться и проводить досуг более здоровым способом. Во-вторых, добрую роль сыграло и отсутствие условий для изготовления спиртных напитков в домашних условиях. Третий фактор связан с повышением культурного уровня населения и модой на здоровый образ жизни. Так что никаких сухих законов нам не надо.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160914/ob_alkogolnoy_zavisimosti_i_mifakh_na_etot_schet_govorili_v_minz_96546.html
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