Начальник Минераловодской таможни Алексей Бреусов: Контроль на границе обеспечим

25 лет Федеральной таможенной службе России

В октябре Федеральная таможенная служба России отмечает 25-летний юбилей со дня образования. В его преддверии корреспондент «Ставропольской правды» беседует с начальником Минераловодской таможни полковником таможенной службы Алексеем Бреусовым.

– Алексей Викторович, таможня – первое, с чем сталкиваются люди, пересекая государственную границу. Для нас, обычных граждан, проблема в том, что в первую очередь мы не знаем правил перемещения товаров, не знакомы с таможенными процедурами, проверкой багажа например. Что посоветуете?

– Найти таможенные правила и хотя бы прочесть их. Со всеми нормами и требованиями можно и нужно ознакомиться заблаговременно, обратившись заранее, до поездки за рубеж, в таможню или прочитать на информационных стендах и в специальных электронных терминалах, расположенных в аэропортах – пунктах пропуска. С информацией о правилах перемещения товаров можно ознакомиться и на сайте Федеральной таможенной службы России в разделе «Для физических лиц».

Действующая в Минераловодском аэропорту с июля 2013 года система «зеленого» (без таможенного декларирования) и «красного» (с таможенным декларированием) коридоров значительно упростила прохождение таможни пассажирами международных авиарейсов, сократилось время таможенного контроля. Основные условия выбора варианта прохождения таможни (то есть одного из двух коридоров) не только указаны на информационном щите, но и разъясняются должностными лицами таможенного поста. Но даже при этом нередки случаи, когда вылетающие за рубеж или вернувшиеся в Россию граждане делают, увы, неправильный выбор.

– А это чревато?

– Конечно. Законодательством установлены определенные нормы и требования в отношении характера, веса, количества, условий перемещения товара, которые совсем несложно соблюсти. В том, что касается валюты, например, ныне действующие требования позволяют провозить практически любую сумму – достаточно указать в декларации, если она превышает в эквиваленте 10000 долларов США. В отношении определенных товаров (алкогольных напитков, табачных изделий и других) установлены предельные нормы, превышение которых невозможно без уплаты пассажиром таможенных платежей.

– А существует ли статистика, позволяющая понять, сколько пассажиров совершают правонарушения по незнанию таможенных правил и сколько по злому умыслу?

– Нет, таких данных не существует. Закон един для всех, и его незнание не освобождает от ответственности.

– С какими нарушениями при прохождении таможни гражданами в воздушных пунктах пропуска чаще всего сталкиваются минераловодские таможенники?

– В основном это недекларирование или недостоверное декларирование перемещаемого через таможенную границу товара и валюты. Только за минувшие полгода минераловодскими таможенниками было возбуждено два уголовных дела по контрабанде валюты в крупном размере на международных авиарейсах (оба раза фигурантами становились пассажиры авиарейсов Минеральные Воды – Дубай – Минеральные Воды). Весна и лето нынешнего года отмечены четырьмя крупными задержаниями в Минераловодском аэропорту пассажиров, пытавшихся незаконно перевезти ювелирные изделия и бриллианты.

– А какие еще функции выполняет современная таможня?

– Основными задачами таможенных органов являются осуществление таможенного оформления и таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, взимание таможенных пошлин и сборов в бюджет государства и многое другое.

– В это многое входит, как известно, и оперативная работа. Какие направления являются приоритетными в работе оперативных подразделений Минераловодской таможни?

– В первую очередь это борьба с недостоверным декларированием товаров и транспортных средств, с представлением недействительных документов при таможенном оформлении товаров, с контрафактной продукцией и, безусловно, с контрабандой наркотиков через таможенную границу Евразийского экономического союза. И здесь, отмечу, работы много. По различным нарушениям таможенного законодательства, выявленным только за минувшее полугодие должностными лицами таможни, было возбуждено 445 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных дел.

Напомню, что в прошлом году мы осуществили своеобразный прорыв в борьбе с контрабандой наркотиков. Совместно с органами МВД наши сотрудники раскрыли деятельность преступной группировки, организовавшей перемещение и сбыт наркотических средств из Китайской Народной Республики в нашу страну. На территорию России наркотики поступали в международных почтовых отправлениях. Раскрыть деятельность преступной группы помогло задержание одного из курьеров в момент получения им посылки – фильтра для воды, внутри которого в полиэтиленовом пакете было спрятано около двух килограммов кристаллов белого цвета. Экспертиза показала, что это сильнодействующий синтетический наркотик. А всего за последние полтора года в регионе деятельности Минераловодской таможни из незаконного оборота изъято около 10 килограммов различных наркотических средств и сильнодействующих препаратов. К слову, в международных почтовых отправлениях таможенники находят не только наркотические и сильнодействующие вещества, но и экстремистские материалы, как это случилось в июле: в одной из посылок было выявлено несколько десятков книг, брошюр, тетрадей с конспектами, CD-дисков религиозного характера на арабском, турецком и русском языках. При этом при проверке документов и сведений были изъяты три книги на русском языке, включенные в список материалов, признанных экстремистскими Министерством юстиции РФ.

– В последнее время на рынке появляется все больше контрафактных товаров. Какие меры принимает таможня для борьбы с подделками?

– Борьба к контрафактом, с нарушением законных прав компаний-производителей – одно из самых актуальных направлений в деятельности Минераловодской таможни. Только в первом полугодии нами было выявлено около 400 тысяч единиц контрафактной продукции. Это детские игрушки, цифровая техника, спортивная одежда, кондитерские изделия... Мы активно взаимодействуем с представителями известных торговых марок, правоохранительными органами, назначаем экспертизы товаров.

– А как российская таможня отпразднует 25-летие? Запланированы какие-либо особые мероприятия?

– Праздничные мероприятия проходят в течение всего юбилейного года во всех таможенных органах страны. Главные торжества состоятся 25 октября, в День таможенника Российской Федерации. Одно из центральных событий юбилейного года – XVII Международная выставка «Таможенная служба – 2016», которая пройдет 25-26 октября в Москве. Минераловодская таможня также не останется в стороне и будет активно участвовать не только в мероприятиях федерального масштаба, но и инициировать собственные. «Ставропольскую правду», с которой мы активно взаимодействуем, пригласим на все.

Цифры и факты

В первом полугодии Минераловодская таможня перечислила в федеральный бюджет около 4 миллиардов рублей.

По итогам шести месяцев текущего года товарооборот по совершенным в регионе экспортно-импортным операциям увеличился на 7,5 процента по сравнению с 2015 годом и составил более полумиллиарда долларов США.

В минувшем полугодии 542 участника внешнеэкономической деятельности оформляли товары на таможенных постах Минераловодской таможни.

За минувшие полгода Минераловодской таможней было проведено 40 проверочных мероприятий, по итогам которых было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела. По результатам таможенного контроля после выпуска товаров общая сумма доначисленных таможенных платежей и таможенных штрафов в бюджет государства составила более 26 миллионов рублей.

В настоящий момент в структуре таможни 7 таможенных постов, в том числе Минераловодский таможенный пост (Центр электронного декларирования), созданный в августе 2012 года, работающий по технологии удаленного выпуска. Это единственный ЦЭД в регионе Северо-Кавказского таможенного управления.

В регионе деятельности таможни функционирует четыре аэропорта (в Минеральных Водах, Ставрополе, Нальчике и Грозном), открытых для международного сообщения.

В настоящее время штатная численность Минераловодской таможни 627 человек.

http://www.stapravda.ru/20160914/nachalnik_mineralovodskoy_tamozhni_aleksey_breusov_kontrol_na_gr_96543.html