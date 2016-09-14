На Ставрополье внедряются новые технологии в обработке семян

В Новоселицком районе прошла региональная конференция, посвященная современным технологиям в сфере защиты посевного материала озимой пшеницы от различных болезней. Это один из важнейших критериев получения высоких стабильных урожаев в крае. Одним из ее организаторов традиционно выступило министерство сельского хозяйства СК. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для обсуждения этой темы также были приглашены специалисты управлений сельского хозяйства администраций муниципальных районов, руководители и главные агрономы сельскохозяйственных предприятий и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, агрономы по защите растений, руководители районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр», представители фирм-поставщиков средств защиты растений. На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: фитосанитарное состояние посевного материала озимых зерновых культур, состояние посевных качеств семян озимых зерновых культур. Речь также шла о внедрении инновационных программ в хозяйствах по защите посевного материала озимой пшеницы и других сельскохозяйственных культур.

http://www.stapravda.ru/20160914/na_stavropole_vnedryayutsya_novye_tekhnologii_v_obrabotke_semyan_96553.html