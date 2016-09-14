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14 сентября 2016 г.

На Ставрополье уничтожена партия испанских персиков

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии продолжает мониторинг запрещенных в торговле несанкционных импортных продуктов питания. В ведомстве напомнили, что это делается в рамках Указов Президента страны о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России. На территории оптового рынка «Грис», что в поселке Горячеводский проверяющие в партии свежих персиков нашли информацию на маркировке, подтверждающей страну их происхождения — Испанию. Изъято и уничтожено почти сто килограммов запрещенной к ввозу в нашей страны подконтрольной Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции. Как и положено по закону, изъятые персики были уничтожены – на мусоросжигательном заводе в городе Пятигорске.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160914/na_stavropole_unichtozhena_partiya_ispanskikh_persikov_96552.html
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