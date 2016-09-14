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Осторожнее с огнем / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

На Ставрополье сохраняется повышенная пожароопасность

Ландшафтный пожар

По данным Ставропольского гидрометцентра, 14 – 16 сентября в большинстве районов края ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Краевое управление МЧС предупреждает о том, что существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми пожарами, от которых выгорают кустарники и сухая трава. Населению рекомендуется быть осторожными с огнем.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160914/na_stavropole_sokhranyaetsya_povyshennaya_pozharoopasnost_96537.html
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Ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар
Фото пресс-службы ПАСС СК.
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