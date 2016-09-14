Группу телефонных мошенников, обманывавших ставропольцев, судят в Самарской области

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Калинина, обвиняемого в совершении 15 эпизодов мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Предварительным расследованием установлено, что житель Самарской области Калинин, являясь лидером организованной группы, провернул ряд преступных операций. Мошенники звонили ставропольчанам и, представившись им инспекторами ДПС, поясняли, что для урегулирования ситуации с их родственниками, попавшими в ДТП, требуется 50 000 рублей, в противном случае будет решен вопрос об уголовном преследовании. После получения согласия потерпевшего дать деньги участники организованной преступной группы называли ему номер телефона, на который предлагали перевести деньги. Впоследствии похищенные денежные средства обналичивались.

В результате преступных действий Калинина и его соучастников жителям края был причинен ущерб на общую сумму 138435 рублей. Уголовное дело в отношении А. Калинина направлено для рассмотрения по существу в Автозаводской районный суд Тольятти Самарской области, где сейчас рассматривается уголовное дело в отношении его соучастников.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160914/gruppu_telefonnykh_moshennikov_obmanyvavshikh_stavropoltsev_sudy_96533.html