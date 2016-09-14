Делегация Ставрополья принимает участие во II Международной выставке «Импортозамещение» в Москве

Возглавляет ее первый зампред правительства СК Иван Ковалев. В ее составе также первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, заместитель председателя ПСК Андрей Мурга, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, руководители ведущих предприятий. Как сообщили в министерстве экономического развития, раздел Ставропольского края занимает 110 квадратных метров. Центральное место отведено макету инвестиционного проекта о строительстве в региональном индустриальном парке Невинномысска завода по производству алюминиевых радиаторов отопления «Невинномысский радиаторный завод», а также продукции предприятий «Арнест», «Электротехнические заводы «Энергомера», «Биоком». На выставке свою продукцию представляют и производители регионального агропрома, в частности, ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», который презентует линейку сыров – «Русская Моцарелла», «Русский Пармезан», «Русский Маасдам», «Русская Рикотта», а также соус «Хуммус» и многое другое. Компания «Шоколенд» угощает участников выставки своими фирменными шоколадными и вафельными конфетами, драже и карамелью. Предприятие «Овощи Ставрополья» представило свои томаты. Как предполагается, они должны полностью заместить аналогичную продукцию из Азербайджана и Турции. Компания «Моя мечта» демонстрирует 48 видов пряностей собственного производства, которые на российский рынок в основном поставляются из Европы. Это мускатный орех, сельдерей, кориандр и другие. Также наши производители привезли на выставку сырокопченые колбасы, хамон и яблоки длительного хранения без потери полезных и вкусовых качеств. Во второй день выставки прошли круглые столы, посвященные импортозамещению в радиоэлектронной промышленности, информационных технологиях и средствах связи, химической и легкой промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине и других сферах.

http://www.stapravda.ru/20160914/delegatsiya_stavropolya_prinimaet_uchastie_vo_ii_mezhdunarodnoy__96551.html