Автопарк «Скорой помощи» Ставрополья пополнился 24 новыми автомобилями

Станции «Скорой помощи» края получили 24 новых автомобиля. Ключи от машин руководителям учреждений вручил Губернатор Владимир Владимиров.

Автомобили закуплены в рамках федеральной программы поддержки отечественного автопрома на 2016 год. Отражение в ней интересов региона – результат взаимодействия Правительства края с федеральным центром. Общая стоимость машин составила 50,6 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Новые автомобили поступят в станции скорой медпомощи 7 территорий края – городов Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Георгиевск, Невинномысск.

Все машины – отечественного производства. Они оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи: дефибриллятором, аппаратами ЭКГ, искусственной вентиляции легких, наркоза; и один реанимобиль с возможностью проведения интенсивной терапии, а при необходимости – и оперативных вмешательств.

Одна из машин будет использоваться для помощи пациентам нового перинатального центра в крае, который будет открыт в этом году – она оснащена специальной медтехникой, позволяющей защитить жизнь и здоровье матери и ребенка в экстренной ситуации.

Губернатор осмотрел новые машины, пообщался с руководителями краевых станций «Скорой помощи». Он отметил, что обновление их материально-технической базы и в дальнейшем будет являться приоритетом для региональных властей.

– В крае работают 357 машин «Скорой помощи». Они интенсивно используются, помогают людям днем и ночью. Их парк должен своевременно пополняться и обновляться. Очень важно, что сегодня мы с помощью федерального центра смогли сделать серьезный шаг в решении этой задачи. За ним последуют новые, – отметил Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160914/avtopark_skoroy_pomoschi_stavropolya_popolnilsya_24_novymi_avtom_96554.html