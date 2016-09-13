Завод строительных сухих смесей «Седрус» открыт в Невинномысске

В Невинномысске открылось новое предприятие / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

13 сентября в региональном индустриальном парке «Невинномысск» открылся новый производственный комплекс «Седрус».

Специализация весьма востребованная – современные строительные сухие смеси. Как отметил принявший участие в торжественной церемонии открытия предприятия губернатор Владимир Владимиров, именно условия действующего индустриального парка позволили предоставить предприятиям-резидентам преференции, ускорившие запуск производства и позволяющие в более короткий срок выйти на высокий уровень рентабельности. Глава региона особо отметил, что первое в СКФО предприятие холдинга построено именно на Ставрополье. Затем состоялся торжественный запуск автоматизированной линии по производству сухих строительных смесей.

http://www.stapravda.ru/20160913/zavod_stroitelnykh_sukhikh_smesey_sedrus_otkryt_v_nevinnomysske_96547.html