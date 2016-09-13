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13 сентября 2016 г.

Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском

Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском

В парке Молодежный села Александровского прошла волонтерская акция «Молодежный, мы с тобой!», сообщили в администрации района. Организаторами акции стали Александровский сельскохозяйственный колледж, Александровский сельсовет и центр по работе с молодежью «Юность».  В ходе акции волонтеры и молодогвардейцы очистили территорию парка и улицу Карла Маркса от бытового мусора и сухостоя.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160913/volontery_ubrali_park_molodezhnyy_v_sele_aleksandrovskom_96515.html
Фотография к статье Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском
Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском
Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском
Фото из архива администрации Александровского района
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