Волонтеры убрали парк Молодежный в селе Александровском

В парке Молодежный села Александровского прошла волонтерская акция «Молодежный, мы с тобой!», сообщили в администрации района. Организаторами акции стали Александровский сельскохозяйственный колледж, Александровский сельсовет и центр по работе с молодежью «Юность». В ходе акции волонтеры и молодогвардейцы очистили территорию парка и улицу Карла Маркса от бытового мусора и сухостоя.

http://www.stapravda.ru/20160913/volontery_ubrali_park_molodezhnyy_v_sele_aleksandrovskom_96515.html