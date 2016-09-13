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Волейболисты Георгиевска открыли сезон / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон

Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон

В Уфе прошли игры первого группового раунда розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужчин.

Выступающая в дивизионе «А» высшей лиги команда из Георгиевска «Трансгаз-Ставрополь» уступила соперникам во всех четырех поединках. Подопечные Юрия Лисицкого проиграли местному «Уралу», оренбургскому «Нефтянику», столичным «МГТУ» и «Динамо». Большинство соперников (кроме «МГТУ») играют в элитном дивизионе – суперлиге. С 18 по 21 сентября в Москве пройдут игры второго тура, в которых наши ребята встретятся с теми же соперниками.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160913/voleybolisty_georgievskogo_transgazstavropol_otkryli_sezon_96527.html
Фотография к статье Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон
Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон
Волейболисты георгиевского «Трансгаз-Ставрополь» открыли сезон
Фото с сайта minsport.ru
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