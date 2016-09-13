В загсах на Ставрополье помогают возродить семейные ценности

В этом году загсы края уделяют особое внимание популяризации семейных ценностей и возрождение национальных традиций. В городах и районах края проходят торжественные церемонии бракосочетания в русских, татарских, туркменских, казачьих традициях. А в рамках предстоящего Дня края пройдут чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни, дни открытых дверей для старшеклассников и студентов на тему «Семья – начало всех начал!» В ноябре текущего года пятый раз стартует краевая акция «Стоп, развод!».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160913/v_zagsakh_na_stavropole_pomogayut_vozrodit_semeynye_tsennosti_96513.html